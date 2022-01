De Nederlandse zaalvoetballers hebben zondag niet voor een tweede verrassing kunnen zorgen in de groepsfase van het EK in eigen land. Wereldkampioen Portugal was met 4-1 te sterk voor de ploeg van bondscoach Max Tjaden.

Oranje stond bij rust al met 2-0 achter in de Ziggo Dome. Oualid Saadouni maakte een ongelukkig eigen doelpunt, waarna Pany Varela vlak voor rust de score verdubbelde. In de tweede helft maakte Varela er 3-0 van, waarna Lahcen Bouyouzan de eer redde en Afonso Jesus het slotakkoord verzorgde.

Nederland was het EK begonnen met een knappe 3-2-overwinning op Oekraïne, dat zondag in zijn tweede groepsduel met 6-1 van Servië won. De Serviërs zijn vrijdag om 20.30 uur Oranjes laatste opponent in groep A.

De top twee uit de vier poules gaat door naar de kwartfinales, waarbij onderling resultaat de doorslag geeft bij een gelijk puntenaantal. Dat betekent dat Nederland tegen Servië aan een punt genoeg heeft als Portugal van Oekraïne wint. Bij een zege zijn de kwartfinales hoe dan ook bereikt.

Het halen van de volgende ronde zou een zeer knappe prestatie zijn, want Oranje is als nummer 36 van de wereld de underdog in de poule. De Serviërs staan vijftiende op de mondiale ranglijst en ook Portugal (vierde) en Oekraïne (twaalfde) staan aanmerkelijk hoger.

Groep A 1. Portugal 2-6 (+5)

2. Oekraïne 2-3 (+4)

3. Nederland 2-3 (-2)

4. Servië 2-0 (-7)

Ook sterspeler Mohamed Attaibi kon het verschil niet maken tegen Portugal. Foto: ANP

Portugal duidelijk maatje te groot voor Oranje

Oranje, dat er voor het eerst sinds 2014 bij is op het EK, had het vanaf de eerste minuut lastig met het sterke Portugal. Vooral Zicky zorgde ervoor dat de Nederlanders defensief hun handen vol hadden.

Het was dan ook geen verrassing dat de Portugese vedette bij beide goals in de eerste helft betrokken was. In de zesde minuut werd Zicky's inzet ongelukkig getoucheerd door Saadouni, die zijn eigen keeper Manuel Kuijk daarmee kansloos liet.

Op slag van rust had Kuijk ook geen antwoord op een hard schot in de korte hoek van Varela, waarbij Zicky de assist gaf. De goals deden recht aan de verhoudingen in het veld. Zo ondernam Portugal voor rust twintig doelpogingen, tegenover negen voor Nederland.

In de tweede helft leek Oranje het defensief iets beter voor elkaar te hebben, maar was het Varela die voor 3-0 zorgde. Kuijk zag er daarbij niet goed uit. In de slotfase kon dankzij de eretreffer van Bouyouzan toch nog gejuicht worden. Jesus strafte in de slotseconden een defensieve fout af.