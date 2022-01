Real Madrid heeft zondag op de valreep een punt gepakt in de thuiswedstrijd tegen Elche. De koploper in La Liga kwam na een gemiste penalty van Karim Benzema op een 0-2-achterstand in Santiago Bernabéu, maar speelde toch nog met 2-2 gelijk tegen de laagvlieger.

Real kreeg na ruim een half uur spelen de uitgelezen kans om op voorsprong te komen tegen Elche. De bal ging op de stip na een overtreding op Vinícius Júnior, maar Benzema schoot de strafschop over.

Enkele minuten voor rust was het aan de andere kant wel raak toen Lucas Boyé binnen kopte uit een voorzet vanaf rechts. Real kreeg vroeg in de tweede helft nog een klap te verduren toen Benzema geblesseerd uitviel.

Een kwartier voor tijd verdubbelde Elche de voorsprong. Pere Milla rondde een mooie aanval af met een schuiver in de linkerhoek. Real leek op weg naar de derde nederlaag van het seizoen, maar in de slotfase redde 'De Koninklijke' toch nog een punt.

Luka Modric maakte acht minuten voor tijd uit een penalty (na hands van Milla) de aansluitingstreffer. In blessuretijd kopte Éder Militão de gelijkmaker binnen op aangeven van Vinícius.

Door het gelijkspel behoudt koploper Real de voorsprong van vier punten op nummer twee Sevilla, dat zaterdag met 2-2 gelijkspeelde tegen RC Celta. Later op de avond gaat FC Barcelona nog op bezoek bij Deportivo Alavés (aftrap 21.00 uur).

Éder Militão viert zijn gelijkmaker voor Real Madrid. Foto: Getty Images

