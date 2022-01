Frenkie de Jong heeft FC Barcelona zondag aan een overwinning geholpen in La Liga. De Oranje-international maakte in de slotfase van een matige wedstrijd het winnende doelpunt tegen Deportivo Alavés: 0-1. Eerder op de dag pakte Real Madrid thuis op de valreep een punt tegen Elche: 2-2.

De Jong maakte drie minuten voor het einde van de reguliere speeltijd de winnende goal voor Barcelona tegen Alavés. De middenvelder tikte in volledig vrijstaande positie binnen op aangeven van Ferran Torres en maakte zo zijn tweede competitietreffer van het seizoen.

Daarvoor konden beide ploegen het publiek nauwelijks vermaken in Estadio Mendizorrotza. De eerste helft leverde zelfs geen grote kansen op. Na rust was Joselu namens Alavés dicht bij de openingstreffer, maar zijn kopbal ging naast.

Barcelona leek op nieuw puntenverlies af te stevenen, maar in de slotfase was het dus De Jong die zijn ploeg aan de drie punten hielp. Hij had net als Luuk de Jong, die kort voor het doelpunt gewisseld werd, een basisplaats. De geblesseerde Memphis Depay ontbrak in de selectie.

Dankzij de overwinning neemt Barcelona de vijfde plaats over van Real Sociedad, dat eerder op de avond met 0-0 gelijkspeelde tegen Getafe. De Catalanen hebben een punt achterstand op nummer vier Atlético Madrid, maar wel vijftien punten minder dan koploper Real Madrid (dat wel een duel meer gespeeld heeft).

Karim Benzema baalt na zijn gemiste penalty voor Real Madrid. Karim Benzema baalt na zijn gemiste penalty voor Real Madrid. Foto: Getty Images

Real ontsnapt aan nederlaag tegen Elche

In Santiago Bernabéu kreeg Real na ruim een half uur spelen de uitgelezen kans om op voorsprong te komen tegen Elche. De bal ging op de stip na een overtreding op Vinícius Júnior, maar Karim Benzema schoot de strafschop over.

Enkele minuten voor rust was het aan de andere kant wel raak toen Lucas Boyé binnen kopte uit een voorzet vanaf rechts. Real kreeg vroeg in de tweede helft nog een klap te verduren toen Benzema geblesseerd uitviel.

Een kwartier voor tijd verdubbelde Elche de voorsprong. Pere Milla rondde een mooie aanval af met een schuiver in de linkerhoek. Real leek op weg naar de derde nederlaag van het seizoen, maar in de slotfase redde 'De Koninklijke' toch nog een punt.

Luka Modric maakte acht minuten voor tijd uit een penalty (na hands van Milla) de aansluitingstreffer. In blessuretijd kopte Éder Militão de gelijkmaker binnen op aangeven van Vinícius.

Door het gelijkspel behoudt koploper Real de voorsprong van vier punten op nummer twee Sevilla, dat zaterdag met 2-2 gelijkspeelde tegen RC Celta.

Éder Militão viert zijn gelijkmaker voor Real Madrid. Éder Militão viert zijn gelijkmaker voor Real Madrid. Foto: Getty Images

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga