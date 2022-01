Danny Makkelie vindt dat hij zondag geen andere keuze had dan het winnende doelpunt van Ajax in de topper tegen PSV goed te keuren (1-2). Volgens de scheidsrechter is niet met 100 procent zekerheid te zeggen dat de bal tijdens de aanval van de Amsterdammers over de zijlijn was.

In de aanloop naar de prachtige 1-2 van Noussair Mazraoui leek Daley Blind de bal bij de zijlijn nét niet te hebben binnengehouden. Tot woede van de PSV'ers greep de VAR na lange bestudering van de beelden echter niet in.

"Mijn assistent riep direct dat de bal binnen was. Daarna ging de VAR ernaar kijken, zoals altijd. Hij kon geen shot vinden waarop sluitend bewijs was dat de bal helemaal over de zijlijn is, ook al heeft het er alle schijn van", legde Makkelie uit aan ESPN.

"We hebben heel veel van dit soort situaties gehad. Ik kan je een foto laten zien uit andere wedstrijden waarbij de bal uit lijkt, maar de bolling van de bal nog boven de lijn hangt en de bal dus niet uit is."

De spelers van PSV en Ajax moesten een tijdje wachten op het definitieve oordeel van Danny Makkelie. Foto: Pro Shots

'Een VAR mag niet ingrijpen'

Volgens Makkelie heeft de VAR volledig volgens de regels gehandeld door niet in te grijpen. Bovendien had het volgens de 38-jarige scheidsrechter geen zin gehad om zelf de beelden te bekijken.

"Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen: de bal is uit. Want het heeft er alle schijn van. Maar ik weet ook dat het niet zo hoeft te zijn. Je kunt het niet met 100 procent zekerheid zeggen en dan mag een VAR niet ingrijpen", aldus Makkelie. "Spelers vroegen me waarom ik zelf niet ging kijken. Maar het is feitelijk en heeft niets te maken met interpretatie. Als de VAR het al niet kan zien, waarom zou ik het dan wel kunnen zien?"

Volgens Dick van Egmond, de scheidsrechtersbaas bij de KNVB, heeft de arbitrage de juiste keuze gemaakt door het doelpunt goed te keuren. "Anders hadden Ajax en ook de media terecht om bewijs gevraagd. Dat is er simpelweg niet. Op basis van de beelden die er beschikbaar zijn, is niet te zien dat de bal volledig over de zijlijn is geweest", zei hij tegen De Telegraaf.

Ajax nam dankzij de 1-2-overwinning in het lege Philips Stadion de koppositie over van PSV. De Amsterdammers hebben nu twee punten voorsprong op de concurrent uit Eindhoven.

Het prachtige doelpunt van Noussair Mazraoui in beeld. Foto: ANP

