De kans is groot dat Noussair Mazraoui na dit seizoen vertrekt bij Ajax. De rechtsback, die de Amsterdammers zondag aan de 1-2-zege bij PSV hielp, loopt in de zomer uit zijn contract en lijkt niet te gaan verlengen.

"Wat ik na dit seizoen ga doen? Dat is een goede vraag. Ik denk dat de kans dat ik bij Ajax blijf heel klein is. De kans is ongeveer 5 procent, of zelfs nihil", zei Mazraoui na de wedstrijd in Eindhoven in gesprek met ESPN.

"Als je een half jaar voor het aflopen van je contract nog niet hebt bijgetekend, kan je het zelf al invullen. Ik sta open voor iets nieuws. Ik speel hier al zestien jaar en ik denk dat het een goed moment is om te vertrekken."

Mazraoui debuteerde in 2018 bij Ajax en is sinds het seizoen 2018/2019 een vaste waarde bij de Amsterdammers. De rechtsback is al maanden met Ajax in gesprek over een nieuwe verbintenis, maar beide partijen kwamen er (nog) niet uit.

"Het maakt het makkelijker om te vertrekken als je transfervrij bent. Ik heb ook met andere clubs gesproken", vervolgde Mazraoui, die de afgelopen tijd al in verband is gebracht met FC Barcelona en Juventus.

Mazraoui: 'Aannemen, niet nadenken en schieten'

De 24-jarige Mazraoui was in Eindhoven de matchwinner door een kwartier voor tijd op prachtige wijze voor de 1-2 te zorgen. De verdediger schoot de bal met links via de paal tegen de touwen. Ajax nam daardoor de koppositie over van PSV.

"Aannemen en schieten", aldus Mazraoui. "In de aanname denk ik al na. Ik ga expres niet naar mijn rechter, want dan worden de opties kleiner. Ik haal de bal naar mijn linker en ik weet al dat ik 'm in de korte hoek ga krullen."

"Het was een hectische wedstrijd met twee teams die echt gevochten hebben. Het was meer een vechtwedstrijd dan een voetbalwedstrijd. Als je een slechte aanname had, stond er gelijk iemand voor je en verloor je de bal", besloot de Ajacied.

Noussair Mazraoui schoot Ajax naar de drie punten. Noussair Mazraoui schoot Ajax naar de drie punten. Foto: Pro Shots

