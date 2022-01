Erik ten Hag begrijpt dat er bij PSV kritiek is op de arbitrage na het winnende doelpunt van Noussair Mazraoui in Eindhoven (1-2), maar de Ajax-coach vindt niet dat de term 'bestolen' van toepassing is.

Er was in het Philips Stadion veel ophef over het doelpunt van Mazraoui. In de aanval die eraan voorafging was het twijfelachtig of Daley Blind de bal bij de zijlijn binnen had gehouden. Na lang beraad keurde de VAR de treffer goed.

"Het is gewoon heel moeilijk te zeggen. Ik moest direct denken aan de uitwedstrijd tegen Real Madrid (toen zich drie seizoenen geleden eenzelfde situatie voordeed, red.)", zei Ten Hag tegen ESPN.

"Voor mijn gevoel was de bal nét niet helemaal over de zijlijn. Optisch wel, maar de assistent-scheidsrechter stond precies op de lijn. Die heeft het beste overzicht en is erop getraind."

Volgens Ten Hag was de 1-2 hoe dan ook dikverdiend. "Laten we wel zijn: na de 1-1 creëerden we drie honderdprocentkansen. De uithaal van Mazraoui was de slotsom, maar de goal had daarvóór ook al kunnen vallen."

Noussair Mazraoui heeft Ajax zojuist schitterend op voorsprong gezet en dat wil hij weten ook. Foto: Pro Shots

'We maakten plaatjes van doelpunten'

Ten Hag wilde bij het doelpunt van Mazraoui vooral de nadruk leggen op de mooie aanval die tot de treffer leidde. Volgens de coach van Ajax was die exemplarisch voor het spel van zijn ploeg in Eindhoven.

"We kunnen heel erg tevreden zijn, zeker met de manier waarop we speelden. We waren rustig aan de bal. PSV leunde achterover en loerde op de omschakeling. Na de 1-1 rechtten we direct de rug, namen we het initiatief en maakten we een heel mooie goal", zei hij.

"Beide doelpunten waren plaatjes. Dat Jurriën Timber bij de 1-1 in de fout ging? Dat hoef ik hem niet te vertellen. Hij maakte een verkeerde keuze. Hij kon het vrij simpel uitspelen, maar dat ging even verkeerd. Dan kan PSV dodelijk zijn."

Ajax is dankzij de overwinning in het Philips Stadion de nieuwe koploper van de Eredivisie. De Amsterdammers hebben nu twee punten voorsprong op PSV en staan zes punten los van nummer drie Feyenoord.

