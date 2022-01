Chelsea heeft zondag mede door een fantastische treffer van Hakim Ziyech de Londense derby tegen Tottenham Hotspur gewonnen (2-0). Virgil van Dijk scoorde bij de zege van Liverpool op Crystal Palace (1-3) en Arsenal verspeelde thuis punten tegen hekkensluiter Burnley: 0-0.

Na een doelpuntloze eerste helft had Chelsea na rust minder dan twee minuten nodig om de score te openen tegen Tottenham. Ziyech stond net buiten het strafschopgebied toen hij de bal kreeg van Callum Hudson-Odoi en de oud-Ajacied krulde de bal met zijn linkerbeen op fenomenale wijze in de kruising. Keeper Hugo Lloris stond aan de grond genageld.

Het was voor de 28-jarige Ziyech de tweede Premier League-wedstrijd op rij waarin hij de eerste goal maakte. Afgelopen dinsdag tekende hij tegen Brighton & Hove Albion ook voor de 0-1. De vleugelspeler staat nu op drie competitiegoals dit seizoen en zes treffers voor Chelsea in alle officiële duels.

Tegen Brighton gaf Chelsea de voorsprong nog uit handen (1-1). Zondag op Stamford Bridge wist de ploeg van Thomas Tuchel dat scenario te voorkomen. Verdediger Thiago Silva bepaalde in de 55e minuut de eindstand op 2-0 door raak te koppen uit een indraaiende vrije trap van Mason Mount.

Chelsea had de zege hard nodig. De Champions League-winnaar had sinds Tweede Kerstdag (1-3 tegen Aston Villa) niet meer gewonnen in de Premier League. Voor Tottenham, waar Steven Bergwijn de hele wedstrijd mocht spelen na zijn twee goals tegen Leicester City (2-3-zege), was het de eerste competitienederlaag sinds 30 oktober.

Liverpool loopt in op koploper Manchester City

Bij Crystal Palace-Liverpool bracht Van Dijk de bezoekers al in de achtste minuut aan de leiding. De verdediger kopte raak uit een hoekschop van Andy Robertson en maakte zo zijn tweede competitietreffer van het seizoen.

Na ruim een half uur zorgde Alex Oxlade-Chamberlain uit een fraaie aanval van Liverpool voor de 0-2. Odsonne Édouard bracht tien minuten na rust de spanning terug via een intikker, maar in de slotfase beslisten 'The Reds' de wedstrijd door een rake strafschop van Fabinho: 1-3.

Nummer twee Liverpool loopt dankzij de overwinning in op koploper Manchester City, dat zaterdag na twaalf opeenvolgende zeges punten verspeelde bij Southampton (1-1). De achterstand is nog wel negen punten, al hebben 'The Reds' een wedstrijd minder gespeeld. Chelsea staat derde met een punt minder en twee duels meer dan Liverpool.

Arsenal en Leicester morsen thuis punten

In het Emirates Stadium liet Arsenal kostbare punten liggen tegen hekkensluiter Burnley (0-0). 'The Gunners' kregen de nodige kansen, maar doelman Nick Pope hield de bezoekers op de been. Erik Pieters maakte de negentig minuten vol bij Burnley.

Ook Leicester City verspeelde thuis punten. De landskampioen van 2016 kwam niet verder dan 1-1 tegen het Brighton & Hove Albion van Joël Veltman, die tot een klein kwartier voor tijd meespeelde. Patson Daka bracht Leicester op voorsprong, waarna Danny Welbeck een punt redde voor Brighton.

