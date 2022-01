De spelers van PSV begrijpen er niets van dat de 1-2 van Ajacied Noussair Mazraoui zondag werd goedgekeurd in de topper tegen PSV. Ze vinden dat de VAR had moeten ingrijpen.

In de aanloop naar het mooie doelpunt van Mazraoui was het twijfelachtig of Daley Blind de bal bij de zijlijn binnen had gehouden. De VAR kon niet garanderen dat de bal de lijn volledig had gepasseerd, waarna scheidsrechter Danny Makkelie de goal goedkeurde.

"Die bal is toch over de lijn? Schandalig. De VAR checkt het toch? Ik kan zo wel zien dat hij uit is. Ik ben er doodziek van", zei aanvoerder Marco van Ginkel tegen ESPN toen hij de beelden vlak na de wedstrijd kreeg voorgeschoteld.

Cody Gakpo sprak van een "dubieus" besluit. "Voor mij is de bal duidelijk over de lijn. Ik snap niet waarom het doelpunt niet werd afgekeurd", zei hij. "De scheidsrechter zei dat de grensrechter het niet had kunnen zien. Als zelfs de spelers van Ajax na de wedstrijd zeggen dat de bal over de lijn was... Tja."

PSV-coach Roger Schmidt maakte zich tijdens het duel al kwaad langs de lijn. "Geef de schaal maar direct aan Ajax", brieste hij tegen de vierde official. "Dat was uit frustratie. Tijdens de wedstrijd ben ik een ander mens, dat hoort bij voetbal", zei de Duitser na het duel.

Schmidt bleef er wel bij dat de bal duidelijk uit was. "Ik stond naast de grensrechter en begreep niet waarom hij z'n vlag niet omhoogstak. Toen ik de beelden zag, wist ik zeker dat ze de goal zouden afkeuren. Maar dat deden ze niet. Na zes wedstrijden tegen Ajax weet ik dat alle fiftyfiftymomenten hun kant opgaan. Dat is mijn gevoel. Dat gaat om kleine beslissingen, maar ook om grote zoals nu met die tweede goal. We moeten het accepteren."

Van Ginkel: 'We durfden niet echt te voetballen'

Schmidt zei dat hij blij was met het optreden van zijn ploeg in de topper. "Ik ben trots op hoe het team heeft gespeeld", aldus de coach.

Van Ginkel stelde dat PSV vooral tijdens de eerste helft tekortschoot tegen Ajax, dat op voorsprong kwam via Brian Brobbey. In de tweede helft had Mario Götze de thuisploeg op 1-1 gezet.

"In de eerste helft speelden we iets anders, met een soort ruit op het middenveld. We hadden wat problemen in de spits en waren iets afwachtender. We gaven één halve kans weg en die ging erin", aldus Van Ginkel.

"Na rust probeerden we wat meer kansen te creëren, maar helaas gingen ze er niet in. We durfden of probeerden niet echt te voetballen."

Ajax is dankzij de overwinning in het Philips Stadion de nieuwe koploper van de Eredivisie. De Amsterdammers hebben nu twee punten voor sprong op PSV en staan zes punten los van nummer drie Feyenoord.

