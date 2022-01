Arne Slot heeft een aanzienlijk leuker weekend dan vorige week. De trainer van Feyenoord boekte zondag met zijn ploeg een klinkende zege bij NEC (1-4), waarmee de Rotterdammers zich herstelden van de nederlaag een week eerder in De Kuip tegen Vitesse (0-1).

"Vorige week verloren wij als enige club uit de top, de rest won allemaal. Nu waren de resultaten zaterdagavond al dusdanig dat wij nu wat afstand konden nemen", zo doelde Slot op de nederlaag van Vitesse tegen FC Groningen (1-3) en het puntenverlies van AZ tegen SC Cambuur (0-0).

"Wij hebben gelukkig gewonnen en de tweede helft ook echt uitstekend gevoetbald. Mijn zondagavond is nu een stuk leuker dan die van vorige week."

Slot zag zijn elftal in de tweede helft over NEC heen lopen. "We gaven niets meer weg en hebben legio kansen gecreëerd. Dat lukt niet zoveel clubs tegen zo'n defensieve tegenstander als NEC. We hebben er wel te lang over gedaan om het verschil op het scorebord te krijgen."

Kökçü weet dat hij gewoon vaker moet schieten

Orkun Kökçü nam de eerste twee doelpunten van Feyenoord voor zijn rekening, uit een strafschop en met een fraai schot van afstand. "Waarom ik niet vaker schiet? Dat is een goede vraag", zei de 21-jarige Kökçü lachend.

"Ik kom wel vaker in de positie om dat te doen. Maar ik denk dan: als ik iedere keer ga schieten, dan wordt het te veel. Maar ik heb het in me en ik moet het gewoon vaker doen."

Feyenoord zag PSV later op de middag met 1-2 verliezen van Ajax. Het verschil tussen nummer drie Feyenoord en nummer twee PSV is nu nog maar vier punten. De nieuwe koploper Ajax heeft een voorsprong van zes punten op de ploeg van Slot.

