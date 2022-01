Ajax heeft zondag de koppositie in de Eredivisie heroverd. De Amsterdammers waren te sterk voor PSV (1-2) en passeerden de Eindhovenaren op de ranglijst. De winnende treffer kwam op curieuze wijze tot stand.

Nadat Ajax in de eerste helft via Brian Brobbey op voorsprong was gekomen, tekende Mario Götze vlak na rust voor de gelijkmaker. De kraker stevende af op een gelijkspel, maar Noussair Mazraoui bezorgde Ajax de overwinning. Bij dat doelpunt speelde de VAR een hoofdrol, want het was de vraag of de bal even daarvoor wel of niet de zijlijn had gepasseerd.

Door de overwinning - de eerste voor Ajax in Eindhoven sinds 20 maart 2016 - neemt de regerend landskampioen de koppositie over van PSV. De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft nu 48 punten na twintig wedstrijden. PSV volgt met 46 punten en Feyenoord staat derde met 42 punten.

Voor Ajax en PSV staat er over twee weken een thuiswedstrijd op het programma in de Eredivisie. De Amsterdammers spelen zondag 6 februari tegen Heracles Almelo (aftrap 16.45 uur). PSV krijgt een dag eerder bezoek van AZ (aftrap 20.00 uur).

Hoofdrol Brobbey in eerste helft

PSV-coach Roger Schmidt koos in zijn basiself voor Götze als valse spits en Joey Veerman op het middenveld. Ajax begon met dezelfde elf namen als vorige week tegen FC Utrecht: Brobbey startte in de punt van de aanval.

De openingsfase in Eindhoven leverde geen momenten van opwinding op. Beide ploegen slaagden er niet in om door de organisatie van de tegenstander heen te komen. Veerman had met een schot van afstand nog de beste mogelijkheid.

Na een klein half uur spelen kwam Ajax bijna op voorsprong. Een vrije trap van Steven Berghuis belandde via de vingertoppen van PSV-doelman Joël Drommel op de onderkant van de lat. Het bleek uitstel van executie voor de Eindhovenaren, want vijf minuten later was het alsnog 0-1.

Brobbey, die op het punt stond om met een blessure naar de kant te gaan, kopte met zijn laatste krachten een voorzet van Dusan Tadic langs Drommel. De Ajax-spits werd direct na het doelpunt vervangen door Danilo. PSV kreeg voor rust een grote kans op de 1-1, maar Olivier Boscagli schoot uit een corner van dichtbij tegen Ajax-goalie Remko Pasveer aan.

Topper beslist door dubieuze treffer Mazraoui

Ook in de eerste minuten na rust was het aftasten. PSV werd gevaarlijk via Ritsu Doan (schot in de handen van Pasveer), maar opnieuw waren de ruimtes voor beide ploegen te klein om er echt doorheen te voetballen.

PSV kwam in de 53e minuut toch op gelijke hoogte. Jurriën Timber verspeelde de bal in de opbouw aan Cody Gakpo en vervolgens wist Veerman met een fraaie pass Götze te bereiken. De Duitser verschalkte Pasveer en bezorgde Ajax de vijfde tegentreffer van dit seizoen: 1-1.

De gelijkmaker bleek de opmaat voor een aantrekkelijkere topper. Timber voorkwam met een goede ingreep dat Doan kon scoren en aan de overkant waren er kansen voor Ryan Gravenberch en Steven Berghuis, maar de Ajacieden schoten naast.

De wedstrijd koerste af op een gelijkspel, maar Mazraoui bezorgde Ajax de koppositie door de bal een kwartier voor tijd van buiten het strafschopgebied met zijn linkerbeen via de paal binnen te schieten. Het doelpunt was voer voor discussie.

Vlak voor de uithaal van Mazraoui was het de vraag of Daley Blind de bal wel of niet binnen de lijnen wist te houden. De VAR moest naar de beelden kijken, maar kon na een paar minuten niet met zekerheid zeggen of de bal volledig over de lijn was geweest. De goal bleef staan. PSV jaagde daarna nog wel op de 2-2, maar die viel - ook met negen minuten extra tijd - niet meer.

