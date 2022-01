Heracles Almelo heeft zondag een bewogen week afgesloten met een 1-1-gelijkspel tegen Go Ahead Eagles. In de aanloop naar de wedstrijd ging het vooral over de rel rond spelmaker Rai Vloet. Later op de dag won FC Utrecht met 0-3 bij Sparta Rotterdam.

Vloet maakte een week geleden opvallend snel zijn rentree na het veroorzaken van een fataal verkeersongeluk. In de dagen die volgden bleek volgens Heracles dat de spelmaker heeft gelogen over de ernst van de omstandigheden. Inmiddels is duidelijk dat hij nooit meer voor de Almeloërs zal spelen.

Heracles leek zich tegen Go Ahead aardig te kunnen afsluiten van de commotie, want de ploeg van trainer Frank Wormuth was lange tijd de bovenliggende partij. Dat werd al voor rust uitgedrukt in de score door een goal van spits Kaj Sierhuis, die overtuigend afrondde.

Sierhuis had al kansen laten liggen, net als ploeggenoot Luca de la Torre. Aan de andere kant stichtte Isac Lindberg een paar keer gevaar en dat bleek een voorbode voor de 1-1. De Go Ahead-spits werd diep gestuurd en scoorde.

In het restant van de wedstrijd kregen beide ploegen kansen op de overwinning. De grootste mogelijkheid was voor Iñigo Córdoba. De Bask van Go Ahead schoof de bal van dichtbij net naast.

Beide ploegen schieten niet heel veel op met het punt. Promovendus Go Ahead staat er als nummer twaalf met 22 punten nog wel altijd prima voor in de Eredivisie. Heracles heeft twee punten minder en staat één plek lager.

FC Utrecht boekte eindelijk weer eens een overwinning. Foto: Pro Shots

Eerste zege Utrecht sinds 28 november

FC Utrecht klom naar de zevende plaats in de Eredivisie. De Domstedelingen wonnen voor het eerst sinds 28 november (twee punten uit de laatste vijf duels) door Sparta Rotterdam met 0-3 te verslaan.

In de twaalfde minuut kwam Utrecht al op voorsprong op Het Kasteel. Anastasios Douvikas schoot van dichtbij raak na een voorzet van Sander van de Streek. Het was voor de Griek de vijfde treffer van het seizoen.

De wedstrijd ontpopte zich vervolgens niet als een spektakelstuk. De kansen waren schaars en het duel was gespeeld toen Utrecht vlak na rust op 0-2 kwam. Mimoun Mahi wist te scoren na een bekeken balletje van Othmane Boussaid.

In het vervolg van de tweede helft slaagde Sparta er niet meer in om er echt nog een spannende wedstrijd van te maken. Utrecht vond de 0-2-voorsprong wel prima en liep in de slotfase via Van de Streek ook nog uit naar 0-3.

