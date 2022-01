Lieke Martens heeft met FC Barcelona ook de Spaanse Supercup gewonnen. De landskampioen, bekerwinnaar en winnaar van de Champions League versloeg Atlético Madrid zondag met liefst 7-0. Martens nam de laatste twee doelpunten voor haar rekening.

Martens rondde in de 85e minuut een voorzet van Caroline Graham af en mikte vijf minuten later wederom raak op aangeven van de Noorse. De Oranje-international staat nu op twintig goals voor Barcelona dit seizoen. In haar laatste acht duels scoorde ze elf keer.

Graham maakte een hattrick op het complex van de Spaanse voetbalbond in Madrid. Haar landgenote Ingrid Syrstad Engen tekende voor de openingstreffer en de Zweedse Fridolina Rolfö vond ook één keer het net.

Bij Atlético Madrid deed verdediger Merel van Dongen de hele wedstrijd mee. De Nederlandse kon niet voorkomen dat haar team een zware nederlaag incasseerde.

Bij de Madrileense ploeg maakte Virginia Torrecilla haar rentree, nadat de 27-jarige Spaanse ruim anderhalf jaar aan de kant had gestaan vanwege een hersentumor. De speelsters van Barcelona én Atlético namen de geëmotioneerde Torrecilla na afloop op de schouders. Ze speelde in het verleden ook voor de Catalaanse topclub.

Barcelona is in de Spaanse competitie na zeventien duels nog zonder puntenverlies. De Catalaanse ploeg heeft elf punten voorsprong op Real Sociedad en zeventien punten op Atlético, dat op de derde plaats staat.