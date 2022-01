Bas Dost heeft zondag met twee doelpunten een nederlaag van Club Brugge bij Standard Luik voorkomen: 2-2. Zijn ploeg kwam twee keer op achterstand en teamgenoot Jack Hendry kreeg een rode kaart.

Standard kwam in eigen huis eerst via Mathieu Cafaro en later dankzij Renaud Edmond op voorsprong. Dost tekende in de 40e en 59e minuut voor de gelijkmaker.

In de laatste zeven minuten speelde titelverdediger Brugge met een man minder na direct rood voor Jack Hendry. Trainer Alfred Schreuder haalde vervolgens Noa Lang naar de kant om een extra verdediger in te brengen en het punt veilig te stellen. Dost en aanvoerder Ruud Vormer speelden de hele wedstrijd.

Onder de nieuwe trainer Schreuder krijgt Dost weer het vertrouwen, waar hij onder voorganger Philippe Clement lang niet altijd in de basis stond. De lange spits scoorde vorig weekend al tegen STVV (2-0) en voegde daar tegen Standard twee goals aan toe.

Brugge staat op de tweede plaats in de Jupiler Pro League en heeft met een wedstrijd meer gespeeld zes punten achterstand op koploper Royale Union.

