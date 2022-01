Bayern München heeft zondag geen fout gemaakt in het uitduel met Hertha BSC. De koploper won met 1-4 in de Duitse hoofdstad. In België bezorgde Joshua Zirkzee Anderlecht de zege bij KV Mechelen (0-1) en was Bas Dost met twee goals belangrijk voor Club Brugge bij Standard Luik (2-2).

Bayern München leek tegen Hertha BSC al in de tweede minuut op voorsprong te komen, maar een doelpunt van Corentin Tolisso werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Na een klein half uur spelen vond Tolisso - op aangeven van Kingsley Coman - opnieuw het net en nu telde het doelpunt wel. Thomas Müller zorgde op slag van rust voor de 0-2. Daarmee was het duel al beslist.

Ook in de tweede helft was Bayern oppermachtig. De regerend landskampioen creëerde liefst 29 doelpogingen. Via Leroy Sané en Serge Gnabry werd het in de slotfase nog 0-3 en 0-4. Jurgen Ekkelenkamp redde de eer voor Hertha: 1-4. Dat deed de oud-Ajacied één minuut na zijn invalbeurt.

Koploper Bayern München heeft in de Bundesliga weer een voorsprong van zes punten op nummer twee Borussia Dortmund, dat zaterdag met 2-3 won bij Hoffenheim.

Bas Dost maakte twee doelpunten voor Club Brugge.

Zirkzee matchwinner bij Anderlecht, hoofdrol Dost bij Brugge

In België kroonde Zirkzee zich tot matchwinner bij KV Mechelen-Anderlecht. De Nederlander maakte na ruim twintig minuten spelen het enige doelpunt van de wedstrijd, op aangeven van Benito Raman.

Zirkzee had net als Wesley Hoedt en Ajax-huurling Lisandro Magallán een basisplaats bij Anderlecht. De Brusselse formatie bezet de vierde plaats op de ranglijst.

Eerder op de dag voorkwam Dost met twee doelpunten een nederlaag van Club Brugge bij Standard Luik: 2-2. De thuisploeg kwam eerst via Mathieu Cafaro en later dankzij Renaud Edmond op voorsprong. Dost tekende in de 40e en 59e minuut voor de gelijkmaker.

In de laatste zeven minuten speelde titelverdediger Brugge met een man minder na direct rood voor Jack Hendry. Trainer Alfred Schreuder haalde vervolgens Noa Lang naar de kant om een extra verdediger in te brengen en het punt veilig te stellen. Dost en aanvoerder Ruud Vormer speelden de hele wedstrijd.

Brugge staat op de tweede plaats in de Jupiler Pro League en heeft negen punten achterstand op koploper Royale Union, dat zondag met 2-1 van KRC Genk won.

