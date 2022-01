Een veldspeler gaat maandag het doel van de Comoren verdedigen in de achtste finales van de Afrika Cup. De ploeg heeft voor de wedstrijd tegen Kameroen te maken met een flinke corona-uitbraak.

De twee reservekeepers van de Comoren behoren tot de twaalf besmette spelers, terwijl eerste keus Salim Ben Boina door een blessure absent is. Ook bondscoach Amir Abdou is positief getest.

Zijn assistent Jean-Daniel Padovani voerde daarom zondag het woord op de persconferentie en zal maandag ook als eindverantwoordelijke op de bank zitten.

"We hebben al een veldspeler aangewezen die onder de lat zal staan. Het is een speler die op de training heeft laten zien dat hij aardig kan keepen", zei Padovani, zonder de naam van de speler te willen noemen.

Comoren kennen succesvol debuut op Afrika Cup

De regels van de Afrika Cup schrijven voor dat een wedstrijd doorgaat als er minimaal elf spelers beschikbaar zijn, ongeacht het aantal doelmannen. Vanwege het coronavirus mochten de deelnemende landen 28 spelers in hun selectie opnemen. Als een land vanwege een coronagolf niet in actie kan komen, dan resulteert dat in een automatische 2-0-nederlaag.

De Comoren, met RKC Waalwijk-speler Saïd Bakari in de gelederen, debuteren op de Afrika Cup. De eilandengroep plaatste zich dankzij een verrassende zege op viervoudig winnaar Ghana voor de achtste finales.

Het duel tussen Kameroen en de Comoren begint maandag om 20.00 uur in de Kameroense hoofdstad Yaoundé.