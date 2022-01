Rai Vloet zal nooit meer een wedstrijd spelen voor Heracles Almelo. Dat zegt clubdirecteur Rob Toussaint zondag. De directeur biedt zijn excuses aan voor de korte rentree die de middenvelder vorige week maakte na betrokken te zijn geraakt bij een fataal verkeersongeval.

"Rai is vrij snel al bij de wedstrijdselectie gehaald en dat hebben we absoluut niet goed gedaan", zegt Toussaint zondag tegen ESPN.

"Ik bied mijn excuses aan voor de pijn en emotie die is ontstaan bij de familie (van het vierjarige slachtoffer, red.), sponsors, supporters en alle andere belanghebbenden. Of het denkbaar is dat Rai ooit nog het shirt van Heracles aantrekt? Nee."

Vloet werd vrijdag door Heracles geschorst. Volgens Tubantia is dat slechts een voorbode voor ontslag; een arbeidsadvocaat heeft geadviseerd zorgvuldig onderzoek te doen voordat het contract van Vloet ontbonden kan worden.

Rai Vloet maakte vorige week verrassend snel zijn rentree bij Heracles. Rai Vloet maakte vorige week verrassend snel zijn rentree bij Heracles. Foto: Pro Shots

Veel ophef na snelle rentree Vloet

Vorige week maakte Vloet zijn rentree bij Heracles, amper twee maanden nadat hij in november het dodelijke auto-ongeluk had veroorzaakt. Zijn terugkeer leidde tot woedende reacties bij supporters van de club.

De ouders van het dodelijke slachtoffer vertelden vervolgens in een interview aan De Telegraaf dat Vloet 2,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. Ook zou hij 203 kilometer per uur hebben gereden waar 130 is toegestaan.

Dat was aanleiding voor Heracles om Vloet te schorsen. De middenvelder zou tegen de clubleiding hebben gelogen door te zeggen dat hij niet te hard had gereden en 'slechts' twee drankjes op had. Op basis van die informatie liet Heracles hem zijn rentree maken, stelt de clubleiding.

Advocaat Vloet bestrijdt dat club details niet kende

Vloets advocaat Erik Thomas beweert in de Volkskrant dat Heracles wel degelijk op de hoogte was over de omstandigheden van het ongeluk. "Van voor Heracles nieuwe informatie is geen sprake", aldus Thomas.

Supporters van Heracles zijn kwaad om de manier waarop het bestuur van de club de situatie heeft aangepakt. Supportersgroep Vak '74 roept het volledige bestuur op te vertrekken.

Het is nog onbekend wanneer Vloet voor de rechter moet verschijnen. De 26-jarige middenvelder was een van de sterspelers van Heracles en maakte vorig seizoen liefst zestien treffers.

