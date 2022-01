FC Twente Vrouwen heeft zondag een belangrijke overwinning geboekt in de Eredivisie. De formatie uit Enschede won de topper tegen PSV in eigen huis met 3-1 en nam de koppositie over van Ajax, dat wel een wedstrijd minder gespeeld heeft.

FC Twente, dat tot deze wedstrijd tweede stond, kwam tegen nummer drie PSV vlak voor rust op voorsprong. Fenna Kalma schoot van dichtbij een indirecte vrije trap binnen na een tikje van Anna-Lena Stolze.

Halverwege de tweede helft kwam PSV langszij. Ella Peddemors maakte hands en oud-international Desiree van Lunteren benutte de toegekende strafschop voor de Eindhovenaren.

PSV kon niet lang van de gelijke stand genieten, want binnen vier minuten liep Twente uit na een 3-1-voorsprong. Stolze schoot direct na de gelijkmaker de 2-1 binnen en Kalma vergrootte de marge met haar tweede treffer van de middag.

In het restant van de wedstrijd hield Twente de voorsprong vast. De tukkers klimmen door de overwinning op PSV naar de eerste plek, maar Ajax kan die koppositie in februari weer heroveren.

Stand in top Vrouwen Eredivisie 1. FC Twente 14-30 (+37)

2. Ajax 13-28 (+21)

3. PSV 14-26 (+4)

4. Feyenoord 14-25 (+5)

