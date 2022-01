Feyenoord heeft zondag na een serie matige resultaten met 1-4 van NEC gewonnen. De Rotterdammers trokken de overwinning in Nijmegen in een overtuigende tweede helft naar zich toe.

Door een vroeg doelpunt van Lasse Schöne beleefde Feyenoord een stroeve start tegen NEC. Nog voor rust werd het gelijk door een benutte strafschop van Orkun Kökçü, die na rust ook op prachtige wijze voor 1-2 zorgde.

Het duidelijke betere Feyenoord liep daarna verder uit dankzij oud-NEC'er Alireza Jahanbakhsh. Vlak voor tijd kreeg NEC-verdediger Iván Márquez rood voor een domme actie, waarna Guus Til het Rotterdamse feestje compleet maakte.

Dankzij de zege houdt Feyenoord, dat in de voorgaande vier Eredivisie-duels slechts vier punten had gepakt, druk op PSV en Ajax. De nummers één en twee staan vanaf 14.30 uur tegenover elkaar in Eindhoven. Feyenoord geeft vier punten toe op PSV en drie op Ajax.

NEC presteert dit seizoen wisselend met zeven overwinningen, vijf gelijke spelen en acht verliespartijen. Desondanks staat de ploeg van coach Rogier Meijer er op een negende plaats prima voor.

Orkun Kökçü zorgde uit een strafschop voor de gelijkmaker. Orkun Kökçü zorgde uit een strafschop voor de gelijkmaker. Foto: Pro Shots

Schöne breekt de ban in leuke eerste helft

Aanvankelijk leek zich opnieuw een teleurstellende wedstrijd af te tekenen voor Feyenoord, dat moeite had met NEC en de thuisploeg na ruim een kwartier de voorsprong zag pakken. De alerte Schöne pikte de bal op en liet keeper Justin Bijlow kansloos met een hard schot.

In een leuke eerste helft was het voor beide doelen vaak dreigend. Feyenoord ontsnapte bij kansen voor NEC'ers Magnus Mattsson en Bart van Rooij, terwijl Bryan Linssen en Kökçü tot het moment van de gelijkmaker hadden kunnen scoren voor Feyenoord.

Uiteindelijk was het toch Kökçü die scoorde. Arbiter Pol van Boekel hoefde niet lang na te denken over het geven van een penalty na een domme overtreding van Mattsson, waarna Kökçü feilloos raak schoot.

Het slotakkoord was in Nijmegen voor Guus Til. Het slotakkoord was in Nijmegen voor Guus Til. Foto: Pro Shots

Feyenoord stelt na rust orde op zaken

Nog voor rust kregen NEC'er Elayis Tavsan (redding Bijlow) en Feyenoorder Lutsharel Geertruida (mislukte kopbal) een grote kans, waarna de wedstrijd na rust in Rotterdams voordeel kantelde. Kökçü kreeg de bal zomaar in bezit na geklungel bij NEC en schoot van afstand prachtig raak.

Het doelpunt zorgde voor eenrichtingsverkeer richting het doel van NEC-keeper Mattijs Branderhorst, die aanvankelijk Linssen nog van de 1-3 kon afhouden, maar later geen antwoord had op een overtuigende inzet van Jahanbakhsh.

Op het uitvallen van de geblesseerde Geertruida na beleefde Feyenoord een zorgeloze slotfase in het lege Goffertstadion. Márquez kreeg rood na een tik aan invaller Cyriel Dessers en Til zorgde voor het slotakkoord door van dichtbij raak te koppen.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie