PSV begint zondag (aftrap 14.30 uur) met Cody Gakpo als diepe spits en Joey Veerman op het middenveld aan de topper tegen Ajax. De Amsterdammers spelen met dezelfde elf als vorig weekend tegen FC Utrecht (0-3-zege), dus opnieuw met Brian Brobbey in de punt van de aanval.

Opstelling PSV Drommel; Teze, Obispo, Boscagli, Mauro; Gutiérrez, Veerman; Götze, Van Ginkel, Doan; Gakpo.

Opstelling Ajax Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Brobbey, Tadic.

Gakpo speelt centraal voorin bij PSV omdat Maxi Romero opnieuw geblesseerd is geraakt. Het is nog onduidelijk wat de blessuregevoelige Argentijn mankeert. Eran Zahavi zit op de bank, nadat hij pas net hersteld is van een kwetsuur aan de knie.

Veerman staat voor het eerst in de basis bij een competitieduel van PSV. Donderdag maakte de van sc Heerenveen overgekomen middenvelder de winnende treffer in het bekerduel met Telstar (2-1). De formatie van de thuisploeg oogt iets defensiever dan anders, met de drie middenvelders Veerman, Érick Gutiérrez en Marco van Ginkel.

Trainer Roger Schmidt geeft op de backposities de voorkeur aan Jordan Teze en Mauro Júnior boven Phillipp Mwene en Philipp Max. De geblesseerde André Ramalho wordt andermaal vervangen door Armando Obispo.

Brobbey vervangt Haller opnieuw

Ajax moet het in Eindhoven nog altijd zonder Eredivisie-topscorer Sébastien Haller en reservedoelman André Onana stellen. Beiden zijn actief op de Afrika Cup, net als PSV'er Ibrahim Sangaré.

Brobbey bleek vorig weekend in Utrecht met twee treffers een meer dan verdienstelijk vervanger van Haller. Verder mist coach Erik ten Hag alleen de langdurig geblesseerde Maarten Stekelenburg, Sean Klaiber en Mohamed Kudus.

Ajax begint met een achterstand van één punt aan de topper. In oktober waren de Amsterdammers in de ArenA met liefst 5-0 te sterk voor PSV, dat sindsdien geen competitieduel meer verloor en de koppositie veroverde.

Het duel in het Philips Stadion staat onder leiding van Danny Makkelie.

Brian Brobbey bij aankomst in Eindhoven. Brian Brobbey bij aankomst in Eindhoven. Foto: Pro Shots

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Eredivisie