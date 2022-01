NEC hoopt begin februari in de kwartfinale van het bekertoernooi tegen Go Ahead Eagles weer publiek te kunnen ontvangen in het Goffertstadion. Er wordt hard gewerkt om de betonnen tribunes in het stadion te versterken, nadat half oktober een deel van het uitvak was ingestort na de derby tegen Vitesse (0-1).

"We gaan er alles aan doen om De Goffert bij de bekerwedstrijd helemaal geopend te krijgen, mits corona dat toelaat", zei algemeen directeur Wilco van Schaik zondag tegen ESPN voor de aftrap van de competitiewedstrijd tegen Feyenoord in Nijmegen.

Onderzoek door ingenieursbureau Royal HaskoningDHV wees uit dat de ijzeren bewapening in het beton niet overal op orde was. Volgens de onderzoekers kan NEC weer op een veilige manier in een vol stadion spelen als de tribunes worden versterkt.

De club uit Nijmegen laat momenteel de betonnen tribunes aan de achterkant versterken met honderden metalen strips, met afmetingen van 4, 6 en 8 meter.

"Op dit moment zitten we al op vierhonderd strips, we gaan naar vijfhonderd tot zeshonderd", aldus Van Schaik. "Waar de bewapening te weinig is, vangen die strips het op. Het wordt allemaal constant getest, dat is monnikenwerk."

19 Beelden tonen fans op tribune na instorten uitvak Goffertstadion

'Volgens de producent gaat het lukken'

NEC kon de afgelopen maanden wel in het stadion blijven spelen, maar de tribunes moesten leeg blijven. Vanwege de coronamaatregelen zijn sowieso alle stadions sinds begin november leeg. Het kabinet overweegt komende week weer toestemming te geven voor de terugkeer van publiek bij sportwedstrijden.

In eerste instantie hoopte NEC op 19 februari tegen RKC Waalwijk het stadion weer te openen voor de fans, maar bij de loting voor de kwartfinales van de beker kreeg de club zaterdag een thuiswedstrijd toebedeeld voor 8, 9 of 10 februari.

"De man die het werk in ons stadion uitvoert, kreeg wel wat vlekjes in zijn nek toen ik zei dat het dan klaar moet zijn. Maar de producent heeft aangegeven dat het gaat lukken", aldus Van Schaik.

"Het instorten van de tribune was een zwarte bladzijde, gelukkig is er niets ergs gebeurd met mensen. Het zou voor ons een feest zijn als we het stadion in de kwartfinale van de beker kunnen heropenen, hopelijk met zo veel mogelijk mensen."