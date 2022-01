Het vertrouwen is groot bij PEC Zwolle nu de eerste twee wedstrijden van 2022 zes punten hebben opgeleverd. Zaterdagavond werd sc Heerenveen met 0-1 verslagen door de hekkensluiter.

Vorige week werd het in eigen huis al 2-0 tegen Willem II. Met de twee overwinningen heeft PEC het aantal punten uit de eerste seizoenshelft al verdubbeld en is er weer aansluiting met de clubs die boven de Zwollenaren staan.

"Het is in ieder geval weer een stapje in de goede richting. Het feit dat we in twee wedstrijden na de winterstop al evenveel punten hebben als vóór de winterstop, zegt genoeg", aldus aanvoerder Bram van Polen tegen ESPN.

"We hebben veel vertrouwen. Ik denk dat de ploegen boven ons dat ook wel zien. We moeten nog ver, maar het ziet er tot nu toe goed uit."

De ervaren verdediger van PEC zorgde in Heerenveen al vroeg voor de winnende treffer door een penalty te benutten. Hij zag dat zijn ploeg daarna veel overtuigender speelde dan tijdens de meeste wedstrijden van de eerste seizoenshelft.

"We geven overal druk. Daar hebben heel veel tegenstanders best veel moeite mee", aldus Van Polen. "Ik had in de eerste tien minuten het idee dat Heerenveen echt aan het zoeken was wat ze moesten doen tegen ons."

Stand onder in Eredivisie 15. Willem II 20-18 (-21)

16. Sparta Rotterdam 19-14 (-12)

17. Fortuna Sittard 19-13 (-28)

18. PEC Zwolle 20-12 (-20)

Schreuder: 'Heb gezien wat ik wíl zien'

PEC-trainer Dick Schreuder was eveneens tevreden. "In de eerste twintig minuten heb ik gezien wat ik wíl zien en bleek waartoe de spelers in staat zijn. Het is belangrijk dat ze dat zelf gaan geloven en voelen", aldus de coach.

Schreuder, die in november werd aangesteld als opvolger van de opgestapte Art Langeler, waakt echter voor te veel euforie. De vijftigjarige Barnevelder benadrukte dat er nog een lange weg te gaan is.

"We blijven tot het einde van het seizoen in deze situatie", voorspelde hij. "Of we nu winnen of verliezen, we moeten zorgen dat we continu de druk erop houden."

De volgende wedstrijd van PEC is zaterdag, wanneer NEC op bezoek komt in Zwolle. In de speelronde daarna wacht een uitduel met SC Cambuur.

