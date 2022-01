Sparta Rotterdam-FC Utrecht ·

75' GOAL FC Utrecht! 0-3



Niets leek een overwinning van FC Utrecht nog in de weg te liggen, maar nu zit de wedstrijd definitief in het slot. Sander van de Streek duikt op voor doelman Tim Coremans. De middenvelder hoeft de bal nauwelijks te raken en ziet de bal via de doelman in het doel belanden.