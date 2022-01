Feyenoord begint zondag (aftrap 12.15 uur) met Alireza Jahanbakhsh en Reiss Nelson op de vleugels aan de uitwedstrijd tegen NEC. Luis Sinisterra en nieuweling Patrik Walemark zitten op de bank.

Opstelling NEC Branderhorst; Van Rooij, Guth, Marquez, Odenthal, Verdonk; Schöne, Proper, Mattsson; Tavsan, Akman.

Opstelling Feyenoord Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökçü, Til; Jahanbakhsh, Linssen, Nelson.

Vorig weekend hadden Jahanbakhsh en Nelson ook een basisplaats bij de 0-1-nederlaag tegen Vitesse. De twee vleugelspitsen speelden een matige wedstrijd, maar krijgen zondag in de lege Goffert kans op sportieve revanche.

De Colombiaan Sinisterra is weer fit nadat hij met een knieblessure een maand aan de kant heeft gestaan. Walemark werd deze week voor 3,25 miljoen euro overgenomen van het Zweedse BK Häcken. De linksbenige rechtsbuiten heeft een maand vrijaf gehad en mist nog wedstrijdritme.

Rechtsback Marcus Pedersen ontbreekt zondag in de selectie van trainer Arne Slot, zijn plaats wordt ingenomen door Lutsharel Geertruida. Daardoor komt er centraal achterin een plek vrij voor Marcos Senesi, die tegen Vitesse nog op de bank bleef.

Aanvoerder Jens Toornstra zit in Nijmegen opnieuw op de bank. Daardoor gaat de aanvoerdersband naar doelman Justin Bijlow, die tegen Vitesse nog lelijk in de fout ging.

Feyenoord-aanwinst Patrik Walemark bij aankomst in Nijmegen. Feyenoord-aanwinst Patrik Walemark bij aankomst in Nijmegen. Foto: Pro Shots

Feyenoord loopt bij zege in op PSV en/of Ajax

Bij NEC is er één wijziging ten opzichte van vorig weekend, toen de ploeg van trainer Rogier Meijer 0-0 speelde tegen Heracles Almelo. Ali Akman neemt de plaats in van Jordy Bruijn.

Feyenoord begint de wedstrijd als de nummer drie van de Eredivisie en zal bij winst inlopen op PSV en/of Ajax. Die twee ploegen spelen om 14.30 uur in een topper in Eindhoven tegen elkaar. NEC is de nummer negen van de ranglijst.

Bekijk de stand, uitslagen en het programma in de Eredivisie