René Meulensteen heeft de komende dagen de leiding over de nationale ploeg van Australië. De assistent neemt de taken over van bondscoach Graham Arnold, die positief is getest op het coronavirus.

De 57-jarige Meulensteen gaat Australië voorbereiden op de WK-kwalificatiewedstrijd van donderdag tegen Vietnam in Melbourne. Op 1 februari staat er een uitwedstrijd tegen Oman op het programma. Mogelijk is Arnold dan weer van de partij.

Meulensteen, de vader van RKC-aanvoerder Melle Meulensteen, is sinds 2018 assistent van Arnold bij de 'Socceroos'. De voormalige assistent van Alex Ferguson bij Manchester United was daarvoor zelf hoofdcoach van onder meer Fulham en Maccabi Haifa.

Volgens de Australische voetbalbond is Arnold, oud-speler van onder meer Roda JC en NAC Breda, volledig gevaccineerd en heeft hij tien dagen geleden ook een boosterprik gehad. De bondscoach heeft geen coronagerelateerde klachten.

Australië staat op de derde plaats in groep B, achter Saoedi-Arabië en Japan . De nummers één en twee van de poule plaatsen zich rechtstreeks voor het WK van eind dit jaar in Qatar; de nummer drie krijgt een herkansing in de play-offs.