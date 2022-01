Ajax is in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker gekoppeld aan Vitesse. PSV neemt het in eigen huis op tegen NAC Breda, de enige club uit de Keuken Kampioen Divisie die nog in het toernooi zit.

RKC Waalwijk-AZ en NEC-Go Ahead Eagles zijn de andere wedstrijden die zaterdag bij de loting uit de koker kwamen. De kwartfinales worden gespeeld op 8, 9 en 10 februari.

Het was al bekend dat Ajax, PSV, NEC en RKC Waalwijk in de kwartfinales thuis zouden spelen. Op deze manier krijgen clubs en gemeentes meer tijd om voorbereidingen te treffen.

Ajax-Vitesse is een herhaling van de bekerfinale van vorig jaar. De Amsterdammers wonnen toen met 2-1. Ajax won het bekertoernooi twintig keer en is daarmee recordhouder.

Loting KNVB-beker Kwartfinales:

Ajax-Vitesse

PSV-NAC Breda

RKC Waalwijk-AZ

NEC-Go Ahead Eagles

Halve finales:

RKC/AZ-nog niet bekend

NEC/Go Ahead-nog niet bekend

Ajax en PSV kunnen elkaar niet treffen in halve finale

Bij de loting werd zaterdag direct bepaald welke clubs thuis mogen spelen bij het bereiken van de halve finales. Dat voordeeltje is weggelegd voor de winnaar van RKC Waalwijk-AZ en van NEC-Go Ahead Eagles.

Ajax en PSV kunnen elkaar dus alleen in de finale treffen. De laatste keer dat de topclubs tegenover elkaar stonden in de eindstrijd van het bekertoernooi was in 2006. Ajax won toen met 2-1, door twee goals van Klaas-Jan Huntelaar.

De halve finales zijn begin maart. Op zondag 17 april eindigt het bekertoernooi met de finale in De Kuip.