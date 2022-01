Willem II heeft zaterdag de tiende nederlaag op rij geleden in de Eredivisie. De geplaagde Tilburgers gingen met 0-1 ten onder tegen FC Twente en staan nu op een recordaantal verliespartijen ooit op het hoogste niveau. AZ speelde tegen SC Cambuur na negen opeenvolgende overwinningen (alle competities) weer eens gelijk: 0-0.

Michal Sadílek zorgde in de 39e minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De middenvelder schoot raak op aangeven van Robin Pröpper. Na ruim twintig minuten had Daan Rots ook al gescoord voor FC Twente, maar de aanvaller stond in buitenspelpositie toen hij doelman Timon Wellenreuther passeerde met een kopbal.

Kort na de afgekeurde goal van Rots besloot scheidsrechter Edwin van de Graaf ook een streep door een doelpunt van Manfred Ugalde te zetten. De VAR constateerde dat Ricky van Wolfswinkel tijdens de aanval een overtreding had gemaakt en besloot Van de Graaf naar het scherm te sturen.

In de slotfase nam de dreiging van Willem II toe en werd FC Twente wat meer teruggedrongen op eigen helft, maar de thuisploeg kwam niet verder dan wat speldenprikjes. Willem II, dat voor de elfde officiële wedstrijd op rij verloor, evenaarde het record van meeste nederlagen ooit in de Eredivisie. De 'Tricolores' staan nu net als NAC Breda op 719 verliespartijen.

Willem II bezet weliswaar nog de veilige vijftiende plek, maar de degradatiezorgen nemen onverminderd toe. De ploeg van trainer Fred Grim won op 25 september voor het laatst in de Eredivisie. Naaste belagers Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard komen zondag nog in actie en kunnen het gat met Willem II verkleinen.

FC Twente, dat woensdag door AZ werd uitgeschakeld in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker, is nu negen competitieduels op rij zonder nederlaag. De ploeg van trainer Ron Jans bezet de vierde plek in de Eredivisie.

Cambuur maakt einde aan zegereeks AZ

Eerder op de dag beet AZ zich stuk op Cambuur: 0-0. Vitesse was op 28 november de laatste ploeg die de Alkmaarders puntenverlies bezorgde in de Eredivisie. Daarna boekte AZ negen overwinningen, waarvan zes in de Eredivisie, twee in de TOTO KNVB Beker en één in de Conference League.

Van die Alkmaarse dominantie was in de eerste helft tegen Cambuur weinig te zien. De thuisploeg kwam er voor rust nauwelijks doorheen en creëerde weinig kansen. De beste mogelijkheden waren in de eerste helft voor Hakon Evjen en Sam Beukema, maar hun schoten waren ongevaarlijk.

Na rust nam de druk van AZ toe. Dani de Wit was in de 61e minuut dreigend in het strafschopgebied, maar hij kon net te weinig richting aan een strakke voorzet van Owen Wijndal geven. Vlak daarna moest AZ-keeper Peter Vindahl Jensen voor het eerst handelend optreden na een inzet van Michael Breij.

Het was een van de weinige keren dat Cambuur zich in het strafschopgebied van AZ liet zien, want de bezoekers moesten in de slotfase vooral tegenhouden. Tien minuten voor tijd leek AZ via De Wit alsnog op voorsprong te komen, maar Stevens wist zijn kopbal van dichtbij tot corner te verwerken. In de blessuretijd kwam AZ niet meer tot een serieuze kans, waardoor de zegereeks na negen wedstrijden ten einde kwam.

Door het doelpuntloze gelijkspel komt AZ op 36 punten, op dit moment goed voor de vijfde plek. Cambuur is nu zes uitwedstrijden op rij ongeslagen in de Eredivisie en evenaart daarmee een clubrecord. De ploeg van trainer Henk de Jong bezet de zevende positie.

