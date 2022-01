AZ heeft zaterdag na zes achtereenvolgende overwinningen weer eens punten laten liggen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Pascal Jansen beet zich in Alkmaar stuk op SC Cambuur: 0-0.

Het de laatste tijd onverslaanbare AZ is de ploeg in vorm, maar tegen Cambuur was daar in de eerste helft weinig van te zien. De Alkmaarders kwamen er voor rust nauwelijks doorheen en creëerden weinig kansen. De beste mogelijkheden waren in de eerste helft voor Hakon Evjen en Sam Beukema, maar hun schoten waren ongevaarlijk.

Na rust nam de druk van AZ toe. Dani de Wit was in de 61e minuut dreigend in het strafschopgebied, maar hij kon net te weinig richting aan een strakke voorzet van Owen Wijndal geven. Vlak daarna moest AZ-keeper Peter Vindahl Jensen voor het eerst handelend optreden na een inzet van Michael Breij.

Het was een van de weinige keren dat Cambuur zich in het strafschopgebied van AZ liet zien, want de bezoekers moesten in de slotfase vooral tegenhouden. Dat lukte zonder veel problemen: De Wit kopte naast uit een corner, invaller Thijs Oosting schoot naast en een streep van Wijndal verdween in de handen van doelman Sonny Stevens.

Tien minuten voor tijd leek AZ via De Wit alsnog op voorsprong te komen, maar Stevens wist zijn kopbal van dichtbij tot corner te verwerken. In de blessuretijd kwam AZ niet meer tot een serieuze kans, waardoor de zegereeks na negen wedstrijden (waarvan zes competitieduels) ten einde komt. Vitesse was op 28 november de laatste ploeg die de Alkmaarders puntenverlies bezorgde in de Eredivisie.

Door het doelpuntloze gelijkspel komt AZ op 36 punten, op dit moment goed voor de vierde plek. FC Twente is nog bezig aan de uitwedstrijd tegen Willem II en kan die positie weer overnemen van de Alkmaarders. Cambuur is nu drie duels op rij ongeslagen en bezet de zevende positie.

