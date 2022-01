PEC Zwolle heeft zaterdag op bezoek bij sc Heerenveen de tweede overwinning op rij geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Schreuder zegevierde met 0-1 in het Abe Lenstra Stadion, waardoor het bijna verlost is van de laatste plaats in de Eredivisie.

Vorige week boekte PEC al een 0-1-overwinning op bezoek bij Willem II en tegen Heerenveen werd dus opnieuw met minimaal verschil gewonnen.

Bram van Polen kroonde zich met een rake strafschop in de elfde minuut tot matchwinner in Friesland. Voor de winterstop won PEC, dat nu twaalf punten heeft uit twintig wedstrijden, maar één keer.

De achterstand van PEC op nummer zeventien Fortuna Sittard is geslonken tot een punt, al spelen de Limburgers zondag om 20.00 uur nog uit tegen RKC Waalwijk. Sparta, zondag in Rotterdam tegenstander van FC Utrecht, heeft twee punten meer dan PEC. Heerenveen staat met 25 punten in de middenmoot.