PEC Zwolle heeft zaterdag op bezoek bij sc Heerenveen de tweede overwinning op rij geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Schreuder zegevierde met 0-1 in het Abe Lenstra Stadion, waardoor het bijna verlost is van de laatste plaats in de Eredivisie.

Vorige week boekte PEC al een 0-1-overwinning op bezoek bij Willem II en tegen Heerenveen werd dus opnieuw met minimaal verschil gewonnen.

Bram van Polen kroonde zich met een rake strafschop in de elfde minuut tot matchwinner in Friesland. Voor de winterstop won PEC, dat nu twaalf punten uit twintig wedstrijden heeft, maar één keer.

De achterstand van PEC op nummer zeventien Fortuna Sittard is geslonken tot een punt, al spelen de Limburgers zondag om 20.00 uur nog uit tegen RKC Waalwijk. Sparta, zondag in Rotterdam tegenstander van FC Utrecht, heeft twee punten meer dan PEC. Heerenveen staat met 25 punten in de middenmoot.

Eredivisie-speelronde 20 18.45 uur: Vitesse-FC Groningen 1-3

20.00 uur: AZ-Cambuur 0-0

20.00 uur: Heerenveen-PEC 0-1

21.00 uur: Willem II-Twente

12.15 uur: NEC-Feyenoord

14.30 uur: PSV-Ajax

14.30 uur: Heracles-Go Ahead

16.45 uur: Sparta-FC Utrecht

20.00 uur: RKC-Fortuna

Een doelpunt van Gervane Kastaneer werd afgekeurd wegens buitenspel. Foto: Getty Images

Siem de Jong schiet hard op lat

Meevaller voor PEC was dat Pelle Clement, die lange tijd tobde met zijn fysiek, tegen Heerenveen voor het eerst sinds augustus fit genoeg was voor een basisplaats. Met ook Mustafa Saymak had PEC daardoor weer aardig wat voetballend vermogen op het middenveld.

Het duurde elf minuten tot PEC op voorsprong kwam. Na hands van Heerenveen-verdediger Rami Kaib ging de bal op de stip en daar wist specialist Van Polen wel raad mee (0-1).

Aan de andere kant zorgde Siem de Jong namens Heerenveen voor de mooiste actie van de eerste helft. De voormalige Oranje-international nam de bal prachtig aan en schoot snoeihard op de lat.

Bram van Polen juicht na zijn rake strafschop. Bram van Polen juicht na zijn rake strafschop. Foto: Pro Shots

Jansen wisselt halverwege drie spelers

In de hoop op de ommekeer greep Heerenveen-trainer Johnny Jansen halverwege hard in. Kaib, Anas Tahiri en Anthony Musaba bleven in de kleedkamer achter, maar dat had niet het gewenste resultaat. De thuisploeg kreeg aan het begin van de tweede helft nog wel een enorme kans. Henk Veerman zag zijn inzet gekeerd worden door PEC-doelman Kostas Lamprou.

Heerenveen creëerde daarna weinig meer. PEC-invaller Gervane Kastaneer was nog wel trefzeker, maar het bleek nipt buitenspel te zijn gewest. Zo bleef het 0-1, maar ook met die stand was PEC meer dan tevreden.

Mooi voor PEC was ook nog dat Maikel van der Werff vier minuten voor tijd inviel. De 32-jarige verdediger keerde zo na 6,5 seizoen terug bij de Zwolse club na jaren bij Vitesse en in de MLS bij FC Cincinnati.