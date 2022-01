Vitesse heeft zaterdag een pijnlijke 1-3-nederlaag geleden in de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Groningen. De ploeg van trainer Thomas Letsch was kansloos na een rode kaart voor rust voor clubtopscorer Loïs Openda.

Openda plantte in de 35e minuut zijn elleboog in het middenrif van FC Groningen-verdediger Mike te Wierik en moest vertrekken van scheidsrechter Dennis Higler. Vier minuten later kopte Jørgen Strand Larsen de 0-1 binnen.

Na rust liep FC Groningen door een eigen doelpunt van Eli Dasa (67e) en een treffer van Daniël van Kaam (71e minuut) uit naar 0-3. Door een doelpunt van Alois Oroz, die een kwartier voor tijd een blunder van keeper Peter Leeuwenburgh afstrafte, werd de stand iets draaglijker voor Vitesse.

Door de nederlaag tegen FC Groningen moet Vitesse vrezen dat AZ en FC Twente de club dit weekend voorbijgaan en Feyenoord uitloopt. Op dit moment staat Vitesse nog vijfde.

Eredivisie-speelronde 20 18.45 uur: Vitesse-FC Groningen 1-3

20.00 uur: AZ-Cambuur 0-0

20.00 uur: Heerenveen-PEC 0-1

21.00 uur: Willem II-Twente

12.15 uur: NEC-Feyenoord

14.30 uur: PSV-Ajax

14.30 uur: Heracles-Go Ahead

16.45 uur: Sparta-FC Utrecht

20.00 uur: RKC-Fortuna

Jørgen Strand Larsen kopt de 0-1 binnen. Jørgen Strand Larsen kopt de 0-1 binnen. Foto: Pro Shots

Suslov aangever bij goal Strand Larsen

Een week geleden won Vitesse nog knap met 0-1 van Feyenoord en was Openda uitblinker met een doelpunt, maar tegen FC Groningen was alles anders.

De Belg, die dit seizoen al twaalf keer scoorde, stond maar 35 minuten in het veld in het GelreDome. Hij maakte zich breed en raakte Te Wierik met een harde tik. Na inmenging van de VAR besloot Higler rood te trekken.

Vier minuten later werd het nog erger voor Vitesse. Een vrije trap van Tomás Suslov kwam bij Strand Larsen, die raak kopte (0-1).

Loïs Openda keek na rust vanaf de tribune toe. Loïs Openda keek na rust vanaf de tribune toe. Foto: Pro Shots

Letsch wisselt drie keer bij rust

In de hoop met tien man iets te forceren bracht Letsch halverwege Daan Huisman, Oroz en Matús Bero in het veld, maar dat had niet het gewenste effect. De elf van Groningen hielden eenvoudig stand en breidden de score zelfs verder uit.

De inzet van Strand Larsen in de 67e minuut werd nog gekeerd door doelman Jeroen Houwen, maar in de rebound was het wel raak dankzij Michael de Leeuw, al ging de treffer de boeken in als eigen goal van Vitesse-verdediger Dasa. De bal ging via de Israëliër over de doellijn.

In de 71e minuut besliste Van Kaam de wedstrijd door vanaf de rand van het strafschopgebied raak te schieten (0-3).

Door een kolderieke blunder van Groningen-doelman Leeuwenburgh scoorde Vitesse ook nog. De keeper nam verkeerd aan en Oroz was er snel bij om binnen te tikken, waarmee de 1-3-eindstand op het scorebord stond.