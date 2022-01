Internazionale heeft zaterdagavond mede door een assist van Denzel Dumfries ternauwernood een zege geboekt op Venezia in de Serie A. De Oranje-international gaf in de negentigste minuut in Stadio Giuseppe Meazza de voorzet bij de winnende treffer (2-1) van Edin Dzeko.

Dumfries had in tegenstelling tot Stefan de Vrij geen basisplaats tegen laagvlieger Venezia, dat na negentien minuten via de Fransman Thomas Henry verrassend op voorsprong kwam. In de veertigste minuut maakte Nicolò Barella gelijk.

Zeventien minuten voor tijd, toen puntenverlies dreigde voor Internazionale, bracht trainer Simone Inzaghi Dumfries in het veld en die betaalde het vertrouwen uit. De rechtspoot leverde vlak voor tijd een goede voorzet af, die door Dzeko werd binnengekopt.

Door de overwinning heeft Internazionale vijf punten meer dan stadgenoot AC Milan, dat zondag de topper tegen Juventus wacht. Na dat duel heeft Milan een wedstrijd meer gespeeld.

Bram Nuytinck speelde zaterdag met Udinese met 0-0 gelijk bij Genoa. De Nederlander maakte als aanvoerder de negentig minuten vol, terwijl Marvin Zeegelaar aan de kant bleef.

Er staat zaterdag nog een wedstrijd op het programma in de Serie A. Lazio en Atalanta trappen om 20.45 uur af in Stadio Olimpico in Rome.

Edin Dzeko tekende in de laatste minuut voor de winnende treffer namens Inter. Foto: Getty Images

Sevilla morst punten in titelstrijd

In Spanje bewees Sevilla zichzelf een slechte dienst door de thuiswedstrijd tegen RC Celta gelijk te spelen: 2-2. De ploeg van trainer Julen Lopetegui ontsnapte aan een nederlaag, want twintig minuten voor tijd stond het nog 0-2. Door doelpunten van Papu Gómez en Oliver Torres sleepte Sevilla een punt uit het vuur.

Celta maakte beide doelpunten al in de eerste helft via Franco Cervi en Iago Aspas. Karim Rekik deed de hele wedstrijd mee bij Sevilla en oud-Ajacied Nemanja Gudelj viel twintig minuten voor tijd in.

Het puntenverlies van Sevilla is vooral goed nieuws voor Real Madrid. De koploper heeft drie punten meer en komt zondag nog op eigen veld in actie tegen Elche (aftrap 16.15 uur). Sevilla lijkt de enige uitdager van Real, want nummer drie Real Betis heeft al negen punten minder.

Regerend landskampioen Atlético Madrid, die als nummer vier op een straatlengte achterstand van de stadgenoot staat, speelt zaterdagavond nog tegen Valencia (aftrap 21.00 uur).

Stand in top La Liga 1. Real Madrid 21-49 (+27)

2. Sevilla 22-46 (+18)

3. Real Betis 22-40 (+16)

4. Atlético Madrid 20-33 (+9)

