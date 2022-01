Willlem II heeft met Jizz Hornkamp van FC Den Bosch een nieuwe spits vastgelegd. De 23-jarige Noord-Hollander is bij de Tilburgse club de opvolger van de vertrokken Kwasi Wriedt.

Er zit nog wel een klein voorbehoud aan de komst van Hornkamp. Willem II meldt zaterdag dat de clubs mondeling akkoord zijn en dat de formaliteiten na het weekend worden afgerond. Hornkamp wordt dan ook medisch gekeurd. Het is niet bekend wat Willem II betaalt voor de speler die nog tot medio 2022 onder contract staat in De Vliert.

Hornkamp moet het dolende Willem II aan doelpunten helpen, omdat clubtopscorer Wriedt (vier goals) deze week tekende bij 2. Bundesliga-club Holstein Kiel.

Vorig seizoen scoorde Hornkamp liefst twintig keer voor FC Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie, maar deze jaargang is hij minder op schot. De aanvaller maakte in achttien wedstrijden vijf doelpunten.

Hornkamp begon loopbaan bij Heerenveen

Hornkamp heeft al Eredivisie-ervaring. Met twee goals in zijn eerste twee wedstrijden voor sc Heerenveen kende hij in het seizoen 2018/2019 een bliksemstart bij de Friezen, maar daarna scoorde hij niet meer. Trainer Jan Olde Riekerink zag in de loop van het seizoen een rechtsback in Hornkamp.

Hornkamp is de tweede nieuwkomer deze winter voor Willem II, dat eerder de Duitse verdediger Kilian Ludewig op huurbasis overnam van Red Bull Salzburg.

De Brabantse club, die zaterdag thuis tegen FC Twente speelt, is na een uitstekende seizoenstart bezig aan een vrije val in de Eredivisie. De laatste overwinning dateert van eind september.