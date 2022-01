FC Emmen is zaterdag van de vierde naar de tweede plaats geklommen in de Keuken Kampioen Divisie. Mede dankzij een prachtige omhaal van Reda Kharchouch werd NAC Breda met 2-0 verslagen.

De doelpunten van de thuisploeg vielen in een tijdsbestek van twee minuten. In de 32e minuut opende Jari Vlak de score na een assist van Kharchouch.

Bijna direct daarna zorgde Kharchouch zelf voor het hoogtepunt van de wedstrijd. De spits werd op artistieke wijze aangespeeld door Peter van Ooijen en werkte de bal met een omhaal over de aan de grond genagelde NAC-keeper Nick Olij heen.

De bezoekers, waar de op een transfer azende Thom Haye ontbrak wegens een schorsing, probeerden zich terug te knokken en kregen kansen op de aansluitingstreffer. Naoufal Bannis en invallers Odysseus Velanas en Ralf Seuntjens hadden het vizier echter niet op scherp staan.

Emmen komt door de zege op 45 punten uit 22 wedstrijden en is de voornaamste belager van koploper FC Volendam (52 punten), dat een wedstrijd meer heeft gespeeld. De bovenste twee ploegen in de Keuken Kampioen Divisie promoveren direct naar de Eredivisie.

NAC Breda staat tiende en moet in de resterende vijftien duels nog alles in het werk stellen om de play-offs te halen. De ploeg van trainer Edwin de Graaf plaatste zich deze week wel als enige ploeg in de Keuken Kampioen Divisie voor de kwartfinales van de KNVB-beker door PEC Zwolle te verslaan.

