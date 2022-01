Manchester United is zaterdag ontsnapt aan puntenverlies in de Premier League. De ploeg van interim-manager Ralf Rangnick won door een doelpunt van Marcus Rashford in de slotminuut van West Ham United: 1-0. Newcastle United boekte een broodnodige overwinning op Leeds United (0-1) en Brentford-Wolverhampton Wanderers (1-2) lag twintig minuten stil doordat er een drone boven het veld zweefde.

In een bijzonder matig duel slaagde een pover Manchester United er amper in om goede kansen te creëren. West Ham bleef eenvoudig overeind op Old Trafford en was in de omschakeling dreigend, maar doelman David de Gea werd niet serieus getest.

Vlak voor tijd was West Ham dicht bij de overwinning - een kopbal van Tomás Soucek uit een corner ging rakelings naast - maar het was United dat in extremis toesloeg dankzij drie invallers. Edinson Cavani kreeg de bal op randje buitenspel van Anthony Martial en bediende Rashford, die alleen maar binnen hoefde te tikken.

Manchester United voorkwam zo op de valreep dat er voor de vierde keer in de laatste zes competitiewedstrijden niet werd gewonnen. 'The Red Devils' nemen bovendien de belangrijke vierde plek over van West Ham United. De bovenste vier ploegen in de Premier League plaatsen zich voor de Champions League.

Donny van de Beek bleef op de bank bij Manchester United. In de laatste zeven Premier League-duels speelde de aanvallende middenvelder slechts één minuut: vorige week in de uitwedstrijd tegen Aston Villa (2-2).

Marcus Rashford was de gevierde man bij Manchester United. Foto: Getty Images

Newcastle boekt belangrijke zege, drone zorgt voor oponthoud

De wedstrijd tussen Leeds United en Newcastle United dreigde in een doelpuntloos gelijkspel te eindigen, maar Jonjo Shelvey bezorgde Newcastle in de 74e minuut een broodnodige zege: 0-1. De middenvelder scoorde uit een vrije trap.

Het steenrijke Newcastle boekte de eerste competitiezege sinds 4 december en heeft nu vijftien punten verzameld. Daarmee staan 'The Magpies' nog op een degradatieplek, maar het verschil met nummer vijftien Norwich City is slechts één punt. Nummer zestien Newcastle heeft bovendien een duel minder gespeeld.

In Londen lag het duel tussen Brentford en Wolverhampton Wanderers in de eerste helft enige tijd stil omdat er een drone boven het veld vloog. Na een kleine twintig minuten werd het luchtvaartuig naar beneden gehaald en kon de wedstrijd worden hervat.

Wolverhampton trok uiteindelijk aan het langste eind door doelpunten van João Moutinho (0-1) en Rúben Neves (1-2). Ivan Toney had in de 71e minuut voor de gelijkmaker namens Brentford gezorgd.

Eerder op de dag leed Everton een nederlaag tegen Aston Villa: 0-1. Het was voor de club uit Liverpool de eerste wedstrijd sinds het ontslag van manager Rafael Benítez.

Stand in Premier League 1. Manchester City 22-56 (+41)

2. Liverpool 21-45 (+37)

3. Chelsea 23-44 (+28)

4. Manchester United 22-38 (+6)

5. West Ham United 23-37 (+10)

