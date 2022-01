Willem II-Twente ·

75' Daar komt Zerrouki. De Algerijn kwam donderdag nog in actie op de Afrika Cup, maar is direct na de uitschakeling van zijn land teruggevlogen vanuit Kameroen. Misschien dat hij weer wat leven in de brouwerij kan brengen, want Twente laat de teugels wat vieren. Kan Willem II daarvan profiteren?