Vitesse-Groningen ·

35' Rood Vitesse!



Slim is het niet, maar is dat echt rood? De man in vorm, Lois Openda, wordt bestraft voor een elleboog in het middenrif van Te Wierik, die schreeuwend op het gras valt. Scheidsrechter Dennis Higler ziet het voorval in eerste instantie niet, maar wordt naar het scherm geroepen door de VAR. Higler denkt niet lang na en is onverbiddelijk voor de Belgische spits.