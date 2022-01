Borussia Dortmund heeft zaterdag de druk op koploper Bayern München opgevoerd door met 2-3 van TSG Hoffenheim te winnen. Donyell Malen stond aan de basis van alle drie de doelpunten van de nummer twee van de Bundesliga.

Malen gaf de bal in de zesde minuut na een fraaie combinatie met Jude Bellingham op een presenteerblaadje aan Erling Haaland, die van dichtbij scoorde. De Noorse spits viel in de tweede helft uit toen hij bij een sprintje een liesblessure opliep. Strompelend ging hij vervolgens naar de kant.

Hoffenheim kwam op slag van rust via Andrej Kramaric langszij, maar na een uur spelen herstelde Dortmund de voorsprong. Malen gaf de bal uitstekend in de loop mee aan Marco Reus en zag de aanvaller er 1-2 van maken.

Ook bij de 1-3 was er een belangrijke rol weggelegd voor de Oranje-international. Zijn scherpe voorzet vanaf de linkerkant werd door Hoffenheim-verdediger David Raum ongelukkig in eigen doel gewerkt. Een kwartier voor tijd bracht Georginio Rutter de spanning nog terug, maar Dortmund trok de overwinning over de streep.

Door de overwinning brengt Dortmund de achterstand op Bayern München terug tot drie punten. De koploper komt zondag pas in actie en gaat dan op bezoek bij Hertha BSC.

Assist Bakker en hattrick Diaby helpen Leverkusen

Bayer Leverkusen handhaafde zich op de derde plaats door FC Augsburg eenvoudig met 5-1 opzij te zetten. Mitchel Bakker gaf de assist op de openingstreffer van Karim Bellarabi. Daarna greep de Fransman Moussa Diaby de hoofdrol met een hattrick.

Net als Bakker stond Jeremie Frimpong in de basis. Timothy Fosu-Mensah viel een kwartier voor tijd in. De vierde Nederlander bij Leverkusen, Daley Sinkgraven, ontbrak door een blessure. Bij Augsburg deed aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw de hele wedstrijd mee.

Mark Flekken blijft met SC Freiburg keurig meedraaien in de subtop. De Nederlandse doelman won met zijn ploeg met 2-0 van VfB Stuttgart en staat vijfde in de Bundesliga. Nummer vier Union Berlin versloeg Borussia Mönchengladbach met 1-2.

Greuther Fürth boekte pas de tweede overwinning van het seizoen. Met Nick Viergever en Jetro Willems in de basis versloeg de hekkensluiter het FSV Mainz van Jeremiah St. Juste met 2-1. Willems liet zich in de zeventigste minuut vervangen vanwege een knieblessure. De ernst daarvan is nog niet duidelijk.

