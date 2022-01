Erik ten Hag haalde als trainer met FC Utrecht de Europa League en werd met Ajax twee keer landskampioen, maar in die jaren slaagde hij er nooit in te winnen op bezoek bij PSV in de Eredivisie. De coach van de Amsterdammers wil zondag bij de zevende poging eindelijk eens drie punten pakken in het Philips Stadion.

Twee keer verloor Ten Hag met FC Utrecht bij PSV en ook met Ajax ging hij twee keer onderuit in Eindhoven. Het beste resultaat van de 51-jarige coach op bezoek bij PSV waren gelijke spelen (tweemaal 1-1) met Ajax in de seizoenen 2019/2020 en 2020/2021.

Het Philips Stadion is daarmee het enige stadion waar Ten Hag in Eredivisie-verband nooit won. Hij versloeg PSV wel een keer met FC Utrecht, maar dat was in de kwartfinales van de KNVB-beker in 2016.

De laatste trainer die met Ajax zegevierde in Eindhoven was Frank de Boer op 20 maart 2016. Door treffers van Arek Milik en Anwar El Ghazi werd het die middag 0-2.

Ook Schmidt gaat voor primeur

Net als Ten Hag jaagt ook PSV-trainer Roger Schmidt in de topper op een primeur. De Duitser kan voor het eerst sinds zijn aantreden bij de Eindhovense club medio 2020 zes Eredivisie-wedstrijden op rij in winst omzetten.

PSV zal dan wel Ajax-keeper Remko Pasveer moeten passeren en dat is niet eenvoudig. De 38-jarige doelman kreeg dit seizoen nog geen doelpunt tegen in uitwedstrijden in de Eredivisie en lijkt met zijn club op weg naar een record. Na negentien wedstrijden staat Ajax pas op vier tegengoals en het record is dertien tegendoelpunten van FC Twente in het seizoen 1971/1972.

De 132e editie confrontatie tussen PSV en Ajax in de Eredivisie begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. In de vorige ontmoetingen won PSV 53 keer, was Ajax 51 keer de sterkste en werd het 27 keer gelijk.