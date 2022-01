Christian Eriksen heeft vrijdag eenmalig meegetraind met Jong Ajax, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer Martin Schoots aan De Telegraaf. Een terugkeer van de oud-Ajacied, die hoopt op een Premier League-club, is niet aan de orde.

Eriksen is een paar dagen in Nederland en wilde graag weer eens met een groep trainen. Ajax ging akkoord met het verzoek van de 29-jarige Deen, die afgelopen zomer tijdens het EK-duel met Finland getroffen werd door een hartstilstand.

De middenvelder werkt al langer aan zijn fitheid. Vorige maand doken beelden op waarop te zien was dat hij individueel trainde bij zijn vroegere club Odense BK. Hij hoopt op een terugkeer in het Deense elftal en in het bijzonder deelname aan het WK eind dit jaar in Qatar.

Eriksen had nog een contract tot medio 2024 bij Internazionale, maar omdat het in de Serie A niet is toegestaan om met een defibrillator te spelen werd de verbintenis ontbonden. Hij kan daardoor deze winter transfervrij tekenen bij een club en Schoots denkt dat dat een Engelse club wordt.

"Christian wil naar de Premier League en ik verwacht dat dit ook gaat gebeuren", vertelt hij aan De Telegraaf.

Vrijdag werden acht wedstrijden afgewerkt in de Keuken Kampioen Divisie, maar Jong Ajax speelt zondag pas om 14.30 uur uit tegen Telstar. Bijzonder is dat tegelijkertijd in Eindhoven de Eredivisie-topper tussen PSV en Ajax op het programma staat.