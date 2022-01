Trainer Peter Bosz heeft vrijdagavond met Olympique Lyon de 'Derby du Rhône' in de Ligue 1 nipt gewonnen. De Franse topclub was met 1-0 te sterk voor streekgenoot AS Saint-Étienne.

Moussa Dembélé zorgde na een kwartier voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De aanvaller werd door Timothée Kolodziejczak onderuitgehaald in het strafschopgebied en besloot de penalty zelf te nemen. Hij wachtte tot doelman Paul Bernardoni een hoek koos en schoof de bal daarna simpel in het doel.

Het is de tweede overwinning op rij voor Lyon, dat vorige week een eveneens nipte overwinning boekte bij Troyes (0-1). Ook in die wedstrijd zorgde Dembélé voor het enige doelpunt. De Fransman staat nu op zes treffers dit seizoen.

De ploeg van Bosz is nu zes competitiewedstrijden op rij zonder nederlaag en houdt de aansluiting met de andere subtoppers. Lyon staat weliswaar slechts tiende, maar het verschil met nummer drie Olympique Marseille is zes punten. Saint-Étienne is met twaalf punten hekkensluiter.

In Frankrijk plaatsen alleen de bovenste twee ploegen zich voor de groepsfase van de Champions League. De nummer drie verdient een ticket voor de voorronde, de nummer vier gaat naar de Europa League en de nummer vijf mag naar de voorronde van de Conference League.

Moussa Dembélé versierde vroeg in de wedstrijd een strafschop en benutte die zelf. Foto: AFP

