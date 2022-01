Heracles Almelo heeft Rai Vloet per direct geschorst. De Eredivisionist is er vrijdag achter gekomen dat de veelbesproken aanvaller heeft gelogen over de omstandigheden bij het door hem veroorzaakte dodelijke ongeluk in november.

"In de weken en maanden na het ongeluk verklaarde Vloet tegenover ons meerdere malen dat hij niet harder had gereden dan de toegestane maximum snelheid van 130 kilometer per uur, en niet meer had gedronken dan twee alcoholische dranken", zegt algemeen directeur Rob Toussaint vrijdagavond in een verklaring.

"Naar ons vandaag (vrijdag, red.) bekend is geworden, heeft Vloet die nacht niet alleen mogelijk veel te hard gereden, maar bovendien te veel gedronken. Beide zijn absoluut onacceptabel."

De 26-jarige Vloet botste in november op een auto met daarin een man, een vrouw en twee kinderen. Daarbij kwam een jongen van vier jaar om het leven. Begin deze maand werd bekend dat Vloet tijdens het ongeluk onder invloed was.

Toch besloot Heracles om hem weer bij de selectie te halen en mee te laten trainen. De geboren Brabander mocht vorige week in de uitwedstrijd tegen NEC (0-0) zelfs als invaller zijn rentree maken van trainer Frank Wormuth.

Rai Vloet is per direct geschorst door Heracles Almelo. Foto: Pro Shots

'We hadden Vloet met deze info nooit laten meespelen'

Heracles kreeg veel kritiek op het besluit om Vloet weer te laten spelen, ook van de eigen fans. Na een gesprek met boze supporters kondigden de Almeloërs donderdag aan dat de veelbesproken aanvaller voorlopig niet meer in actie zal komen.

Nu zegt Heracles dat de controversiële terugkeer van Vloet in de selectie was gebaseerd op de verklaringen van de aanvaller zelf, die nu dus helemaal niet blijken te kloppen.

"Als wij als club deze essentiële informatie eerder hadden geweten, hadden wij vanzelfsprekend - in het belang van zowel de familie van het slachtoffer als alle andere betrokkenen - onmiddellijk anders besloten en Vloet nooit laten meetrainen en meespelen", aldus Toussaint.

"Ten zeerste betreuren wij dat de familie ook dit moet meemaken, bovenop het traumatische ongeluk dat hen overkwam. De club zal op korte termijn opnieuw contact zoeken met de familie. Onze gedachten blijven naar hen uitgaan."