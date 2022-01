FC Volendam heeft vrijdagavond uitstekende zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper won op bezoek bij MVV Maastricht met 0-1, terwijl concurrenten Excelsior en ADO Den Haag onderuitgingen.

ADO verloor in Kerkrade met 5-0 van Roda JC, dat zo op pijnlijke wijze een einde maakte aan de zegereeks van de Hagenaars. De ploeg van trainer Ruud Brood boekte liefst acht competitiezeges op rij.

Al na zes minuten maakte de Belg Benjamin Bouchouari de 1-0 voor Roda JC. In de tweede helft waren Xian Emmers, Dylan Vente, Patrick Pflücke en Jamie Mpie trefzeker voor de thuisploeg.

Excelsior ging ook met ruime cijfers onderuit. Jong PSV won door drie treffers na rust van Fedde Leysen, Johan Bakayoko en Mohamed Nassoh met 3-0 op De Herdgang.

Programma/uitslagen KKD Vrijdag: MVV-Volendam 0-1

Vrijdag: Roda JC-ADO 5-0

Vrijdag: Den Bosch-Eindhoven 0-2

Vrijdag: Helmond Sport-TOP 1-3

Vrijdag: Jong FC Utrecht-Dordrecht 0-4

Vrijdag: Jong PSV-Excelsior 3-0

Vrijdag: Jong AZ-VVV 2-0

Vrijdag: De Graafschap-Almere 1-0

Zaterdag: Emmen-NAC Breda

Zondag: Telstar-Jong Ajax

Maandag: TOP-Jong AZ

Dinsdag: Excelsior-ADO

Roda JC scoorde vijf keer tegen ADO Den Haag. Foto: Pro Shots

Ould-Chikh matchwinner voor FC Volendam

Ondertussen beleefde FC Volendam ook geen makkelijke avond, maar de ploeg van trainer Wim Jonk won wel. Walid Ould-Chikh maakte tegen MVV de enige treffer van de wedstrijd (1-0) in De Geusselt.

Door de overwinning is FC Volendam al 21 wedstrijden ongeslagen (een evenaring van het clubrecord) en komt promotie weer een stapje dichterbij. De voorsprong op nummer twee Excelsior bedraagt negen punten, al moeten de Rotterdammers nog een wedstrijd inhalen.

ADO, dat eveneens een wedstrijd minder heeft gespeeld, staat elf punten achter op FC Volendam, dat in het seizoen 2008/2009 voor het laatste in de Eredivisie actief was.

Top 7 KKD 1. FC Volendam 23-52 (+25)

2. Excelsior 22-43 (+19)

3 Jong Ajax 22-43 (+16)

4. FC Emmen 21-41 (+17)

5. ADO Den Haag 22-41 (+21)

6. Roda JC 23-40 (+20)

7. De Graafschap 23-40 (+10)

Het duel tussen De Graafschap en Almere City lag zeven minuten stil. Foto: Pro Shots

Supporters De Graafschap voeren actie

De Graafschap leek tegen hekkensluiter Almere City ook op weg naar puntenverlies, maar door een late treffer van Giovanni Korte kwam het toch nog goed voor de club uit Doetinchem.

De invaller schoot in de negentigste minuut raak op De Vijverberg, waardoor De Graafschap aansluiting houdt met de topclubs.

Overigens zorgden enkele supporters van De Graafschap ervoor dat de wedstrijd zeven minuten stillag. Ze betraden in de eerste helft de tribunes om met spandoeken te protesteren tegen het feit dat er geen publiek bij de wedstrijden mag zijn vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Na een kort gesprek met de directie verlieten de fans de tribunes.

Kay Tejan maakte een hattrick voor TOP Oss. Foto: Pro Shots

TOP wint door hattrick Tejan

De Brabantse derby tussen FC Eindhoven en FC Den Bosch werd met 0-2 gewonnen door de bezoekers uit Eindhoven. Jort van der Sande scoorde al na twee minuten en Jasper Dahlhaus maakte na een uur spelen de tweede goal.

Een ander Brabants onderonsje, Helmond Sport-TOP Oss, eindigde in 1-3. Via een eigen doelpunt van TOP-doelman Norbert Alblas kwam Helmond Sport op een 1-0 voorsprong, maar door een hattrick van Kay Tejan pakte TOP drie punten.

FC Dordrecht boekte op bezoek bij Jong FC Utrecht de derde overwinning op rij. Door treffers van Toine van Huizen, Stijn Meijer, Ersin Zehir en Feyenoord-huurling Christian Conteh werd het 0-4 op Sportcomplex Zoudenbalch. Jong AZ was met 2-0 te sterk voor VVV-Venlo. Myron van Brederode en Fedde de Jong scoorden voor de Alkmaarders.