De voetbalsters van Feyenoord hebben vrijdagavond een zwaarbevochten overwinning geboekt in de Vrouwen Eredivisie. De ploeg van trainer Danny Mulder won met 2-1 van VV Alkmaar.

Feyenoord kwam na een half uur met veel fortuin op voorsprong op sportpark Varkenoord. Annouk Boshuizen zag haar inzet over de verslagen keeper op de lat belanden, maar de bal eindigde via een speelster van Alkmaar toch nog in het doel.

Na een klein kwartier spelen in de tweede helft trokken de bezoekers de stand gelijk via Sanne Koopman, die van dichtbij kon binnenglijden. Feyenoord nam daarna het initiatief over en kreeg loon naar werken: Romée van de Lavoir zag haar indraaiende vrije trap door niemand aangeraakt worden en in het doel verdwijnen.

Door de minieme overwinning komt Feyenoord op 25 punten, eentje minder dan nummer vier PSV. De Eindhovenaren spelen zondag een uitwedstrijd tegen FC Twente. VV Alkmaar blijft op veertien punten steken en staat zevende.

De vrouwen van PEC Zwolle boekten een 0-2-overwinning bij ADO Den Haag. Danique Noordman en Kely Pruim zorgden in de eerste helft voor de doelpunten. PEC neemt nu de vijfde plek over van ADO, dat drie punten minder heeft.

