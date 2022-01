FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren vindt het bijzonder teleurstellend dat zijn club toch naast de komst van Mohamed Ihattaren lijkt te grijpen. Het ziet ernaar uit dat de talentvolle middenvelder voor een transfer naar Ajax kiest.

"Als die jongen verstandig zou zijn, had-ie voor Utrecht gekozen", zei de 71-jarige Van Seumeren vrijdagavond bij RTV Utrecht. "In de toekomst kan hij altijd nog naar Ajax. Uiteindelijk zie je dat het grote geld waarschijnlijk weer belangrijker is dan sportieve prestaties."

De negentienjarige Ihattaren verliet PSV afgelopen zomer na een conflict met trainer Roger Schmidt voor Juventus. De aanvallende middenvelder werd direct verhuurd aan Sampdoria, maar was daar niet gelukkig en speelde geen enkele wedstrijd voor de club uit de Serie A. Ihattaren keerde terug naar Nederland om aan zijn conditie te werken en hoopt hier zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Die nieuwe club leek FC Utrecht te worden, maar donderdag werd bekend dat ook Ajax zich in de strijd om de handtekening van de geboren Utrechter heeft gemengd. Volgens verschillende media is het zo goed als zeker dat Ihattaren voor de regerend landskampioen kiest.

"Het is zijn eigen beslissing", zegt Van Seumeren over de waarschijnlijke keuze voor Ajax. "Ik had duidelijk de indruk dat hij naar ons toe zou komen. Ik weet niet wat er is veranderd. Die jongen heeft heel snel de publiciteit gezocht. Als het stil was gebleven, was het waarschijnlijk wel gelukt."

Mocht Ajax erin slagen om Ihattaren vast te leggen, dan is dat in eerste instantie waarschijnlijk op huurbasis. Naar verluidt proberen de Amsterdammers ook een optie tot koop in het huurcontract op te nemen. Ihattaren, die 74 officiële duels in de hoofdmacht van PSV speelde, ligt nog tot medio 2025 vast bij Juventus.