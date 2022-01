Vitesse moet het volgende maand definitief zonder supporters stellen in de uitwedstrijd tegen Rapid Wien in de Conference League. De UEFA heeft het beroep van de Arnhemse club tegen de straf vrijdag afgewezen.

Vitesse kreeg de straf op 10 december opgelegd vanwege wangedrag van de supporters in de wedstrijd tegen Stade Rennais (3-3). Fans van de Arnhemmers gooiden in Frankrijk met flessen, bekers en stoeltjes naar de Mobiele Eenheid (ME). Ook werden vernielingen aangericht in het stadion.

Naast een wedstrijd zonder uitfans kreeg Vitesse een boete van 35.000 euro van de UEFA. Ook die blijft staan nu het beroep is verworpen door de UEFA.

De Conference League-wedstrijd in Oostenrijk tussen Vitesse en Rapid Wien is op donderdag 17 februari. Een week later is de return in stadion GelreDome.

Overigens is niet zeker of er bij de thuiswedstrijd van de Arnhemse club wel supporters aanwezig mogen zijn, want op dit moment moeten de stadions in Nederland vanwege de coronamaatregelen leeg blijven. Aanstaande dinsdag is er weer een coronapersconferentie.

De winnaar van het tweeluik tussen Vitesse en Rapid Wien plaatst zich voor de achtste finales van de Conference League.