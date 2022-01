De Ghanees werd met Feyenoord landskampioen (1999) en was basisspeler in de met 3-2-gewonnen UEFA Cup-finale tegen Borussia Dortmund in 2002.

De Ghanees werd met Feyenoord landskampioen (1999) en was basisspeler in de met 3-2-gewonnen UEFA Cup-finale tegen Borussia Dortmund in 2002. Foto: ANP