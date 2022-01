Maikel van der Werff keert na 6,5 jaar terug bij PEC Zwolle. De verdediger, die de afgelopen jaren actief was in de MLS, tekende vrijdag een contract voor een half jaar bij de Zwolse club.

De transfervrije Van der Werff trainde de afgelopen week al mee bij PEC en dat heeft geleid tot een verbintenis. Het contract van de Noord-Hollander bij FC Cincinnati liep eind 2021 af. Hij speelde drie jaar voor de Amerikaanse club, die hem overnam van Vitesse.

De 32-jarige Van der Werf was van begin 2013 tot medio 2015 al actief voor PEC, met als hoogtepunt het winnen van de KNVB-beker in 2014 na een spectaculaire finale tegen Ajax (5-1). Enkele maanden later veroverden de Zwollenaren ten koste van de Amsterdammers ook de Johan Cruijff Schaal.

Van der Werff is de derde nieuwkomer deze winter voor PEC. Eerder nam de club Oussama Darfalou op huurbasis over van Vitesse, terwijl Max de Waal wordt gehuurd van Ajax.

'Ik zie fanatisme en een duidelijke speelstijl'

Technisch manager Mike Willems denkt dat Van der Werff snel van waarde kan zijn voor PEC, dat tegen degradatie strijdt. "De ervaring, rust aan de bal en zijn sterke drive om vooruit te verdedigen passen volledig in ons systeem", aldus Willems op de website van de club.

Van der Werff is uiteraard blij om terug te zijn bij PEC. De afgelopen dagen heeft hij een goed beeld van zijn nieuwe ploeggenoten gekregen en hij heeft dan ook goede hoop dat de 'Blauwvingers' degradatie ontlopen.

"Op de trainingen en de wedstrijden zie ik fanatisme en een duidelijke speelstijl. We willen er met z'n allen voor zorgen dat deze club in de Eredivisie blijft en daar ga ik me met het team dan ook voor de volle 100 procent voor inzetten", zei Van der Werff bij zijn presentatie.

PEC, dat sinds 2012 onafgebroken op het hoogste niveau speelt, staat met negen punten uit negentien wedstrijden onderaan in de Eredivisie. Zaterdag speelt de ploeg van trainer Dick Schreuder om 20.00 uur uit tegen sc Heerenveen.