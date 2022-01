PSV begint zondag mogelijk met Eran Zahavi in de basis aan de topper tegen Ajax. De spits maakte donderdag na 2,5 maand zijn rentree en is voor trainer Roger Schmidt ook een optie voor de kraker in Eindhoven tegen de landskampioen.

Zahavi revalideerde de afgelopen weken van een knieblessure, maar was ook onderwerp van gesprek omdat voor de tweede keer was ingebroken in zijn woning in Amsterdam. Dat laatste leidde tot het gerucht dat Zahavi zou willen vertrekken bij PSV, maar daar ging hij donderdag niet op in.

De 34-jarige Zahavi viel donderdag in de bekerwedstrijd tegen Telstar (2-1-zege) in en zou tegen Ajax ook zomaar zijn rentree in de basis kunnen maken. Volgens Schmidt is zijn pupil in ieder geval klaar om te starten, maar de Duitser wilde vrijdag op zijn persconferentie nog niet zeggen of dat ook ging gebeuren.

PSV begint zondag als koploper met een voorsprong van één punt op Ajax aan de topper in het Philips Stadion. Schmidt kijkt met het nodige respect naar de gang van zaken bij de concurrent uit Amsterdam.

"Ajax is een goed voorbeeld van een team waar de mix tussen inpassen van jeugd en het inzetten van het budget werkt. Maar PSV heeft de laatste anderhalf jaar ook stappen gemaakt en kan nog verder groeien."

Schmidt kan zondag met PSV in ieder geval niet beschikken over Noni Madueke, Ryan Thomas, André Ramalho, Carlos Vinícius (allen geblesseerd) en Ibrahim Sangaré (Afrika Cup).

