Erik ten Hag beaamt dat Ajax beter uit de winterstop is gekomen dan koploper PSV. Toch verwacht de trainer van de regerend landskampioen dat de topper van zondag in Eindhoven op details wordt beslist.

Ajax begon 2022 met ruime zeges op FC Utrecht (0-3) en de amateurs van Excelsior Maassluis (9-0) in de KNVB-beker, terwijl PSV het tot de laatste minuut spannend hield tegen FC Groningen (0-1) en Telstar (2-1).

"Ik ben heel tevreden met de ontwikkeling van de ploeg", zei Ten Hag dan ook. "Maar zo'n topper wordt altijd beslist op details. We kijken ernaar uit. PSV is een sterk team, maar wij houden van dit soort uitdagingen waarbij je op de toppen van je kunnen moet presteren."

Eerder dit seizoen was Ajax met 5-0 te sterk voor PSV. Ten Hag wilde niet zeggen of hij zijn ploeg als favoriet ziet voor de topper in Eindhoven. "Het heeft geen zin om daar nu over te praten. We moeten het zondag op het veld laten zien."

Op de langdurig geblesseerden Maarten Stekelenburg, Sean Klaiber en Mohammed Kudus na heeft Ajax een fitte selectie. Doordat Sébastien Haller (net als André Onana) nog actief is op de Afrika Cup, zal Brian Brobbey tegen PSV waarschijnlijk opnieuw in de spits staan.

Ten Hag ondanks mindere statistieken erg tevreden over Berghuis

Ten Hag vindt dat de negentienjarige spits beter is geworden tijdens het afgelopen half jaar bij RB Leipzig, hoewel hij daar weinig aan spelen toekwam. "Hij heeft zijn rugzak gevuld met zijn avontuur in een vreemde omgeving. Hij was daar in een andere voetbalcultuur met een andere manier van spelen. Daar word je beter van."

De trainer - die op de persconferentie niet in wilde gaan op transfergeruchten rond Steven Bergwijn en Mohamed Ihattaren - vertelde verder nog altijd zeer tevreden te zijn over Steven Berghuis. De oud-Feyenoorder wist de laatste zes duels niet te scoren en gaf ook geen assists.

"Bijvoorbeeld tegen FC Utrecht was hij heel dominant, samen met Ryan Gravenberch. Steven is een middenvelder en moet voorbereiden. Tegen Utrecht was hij een paar keer het beginstation van goede aanvallen."

PSV-Ajax begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.