Feyenoord kan zondag tegen NEC weer over Luis Sinisterra beschikken. Ook winteraanwinst Patrik Walemark kan in Nijmegen mogelijk als invaller zijn opwachting maken.

De Colombiaan Sinisterra stond een maand aan de kant met een knieblessure, die hij opliep in de verloren Klassieker tegen Ajax (0-2). Trainer Arne Slot vertelde vrijdag op een persconferentie dat de vleugelspits terugkeert in de wedstrijdselectie.

"Luis heeft weer met de groep meegetraind. We moeten nog bepalen of hij fit genoeg is om zondag te kunnen starten", aldus Slot.

Ook Walemark, die deze week naar verluidt voor 3,25 miljoen euro overkwam van het Zweedse BK Häcken, trainde met de groep mee. "Ik heb hem deze week een paar keer met zijn handen op zijn knieën zien staan, omdat hij de trainingen pittig vond", vertelde Slot. "Dat is ook logisch, want hij is een maand vrij geweest en komt nu bij een ploeg die vol in competitie zit."

Walemark zal in Nijmegen maximaal 45 minuten kunnen invallen, vertelde de trainer van de huidige nummer drie van de Eredivisie. "Hij maakt een goede indruk. Patrik heeft een heel mooi linkerbeen, dribbelt makkelijk en behoudt daarbij ook nog eens het overzicht."

De Amerikaan Cole Bassett, de andere winteraanwinst van Feyenoord, heeft momenteel nog geen werkvergunning.

Patrik Walemark is na een maand vrijaf niet fit genoeg voor een basisplaats bij Feyenoord. Patrik Walemark is na een maand vrijaf niet fit genoeg voor een basisplaats bij Feyenoord. Foto: Pro Shots

Slot ziet steeds meer Eredivisie-clubs massaal inzakken

Met de twee vleugelspitsen heeft Feyenoord wat meer keuze op de flanken. Zaterdag bij de 0-1-nederlaag tegen Vitesse speelden Alireza Jahanbakhsh en Reiss Nelson een matige wedstrijd, maar had Slot geen vervangers achter de hand.

"De laatste tijd zakken veel ploegen enorm in tegen ons. Dan heb je buitenspelers nodig die in vorm zijn en een man kunnen passeren", zei Slot.

De trainer van Feyenoord constateert een trend waarin kleinere Nederlandse clubs steeds defensiever spelen tegen de topclubs. "De Eredivisie stond bekend als een geweldige competitie voor aanvallers, omdat er heel open gespeeld werd. Maar tegenwoordig zie je steeds meer ploegen die massaal inzakken."

"Voor ons is het lastig om daardoorheen te spelen. Het is geen geheim dat wij het lastig hebben tegen ploegen die massaal achter de bal spelen."

NEC hanteert regelmatig een 5-3-2-systeem en is ook zo'n ploeg die vanuit een gesloten defensie kan spelen. Eerder dit seizoen wist Feyenoord thuis pas in de absolute slotfase van de promovendus te winnen (5-3).

"NEC maakt het heel veel ploegen lastig", aldus Slot. "PSV won er ook pas in blessuretijd en uit tegen AZ pakten ze een punt. Het kan voor ons weer een lastige wedstrijd worden."

NEC-Feyenoord begint zondag om 12.15 uur en staat onder leiding van Pol van Boekel.

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Eredivisie